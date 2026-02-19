TEMPORAL

Embarcaciones de la CHG atendieron en Extremadura a un matrimonio que llevaba una semana aislado en su casa

El Organismo de cuenca ha colaborado "estrechamente" con Cruz Roja y los servicios de bomberos en otros casos que se han ido produciendo a lo largo de estas semanas, garantizando una "respuesta coordinada" ante las incidencias provocadas por el temporal.

Europa Press

Mérida |

Embarcaciones oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) han atendido a un matrimonio que llevaba siete días aislado por el agua que rodeaba a su vivienda, dentro de las incidencias generadas por las continuas borrascas que han afectado a la cuenca en las últimas semanas en Extremadura. La CHG los trasladó con embarcaciones oficiales para que pudieran abastecerse de alimentos y medicamentos.

Así, ante esta situación de continuas borrascas la CHG ha llevado a cabo diferentes actuaciones para atender a vecinos y animales afectados que habían quedado temporalmente aislados por el agua. Los trabajos se han concentrado en el tronco principal del Guadiana, abarcando los términos municipales de Lobón, La Garrovilla y Montijo, y se han centrado fundamentalmente en facilitar el cruce seguro de personas que necesitaban alimentar a gallinas, ovejas y perros que habían quedado incomunicados por las crecidas.

Paralelamente, el Organismo de cuenca ha colaborado "estrechamente" con Cruz Roja y los servicios de bomberos en otros casos que se han ido produciendo a lo largo de estas semanas, garantizando una "respuesta coordinada" ante las incidencias provocadas por el temporal.

Finalmente, aunque la situación evoluciona "favorablemente" tras el cese de las lluvias más intensas, la CHG continúa trabajando sobre el terreno y actuará ante cualquier necesidad que pueda surgir durante estos días.

