Del 5 al 14 de noviembre se podrán recoger las invitaciones para gala de la Turuta de Oro y la comida de convivencia

Cuenta atrás para vivir la Gala Carnavalesca donde se entregarán los premios ‘Turuta de Oro’ 2025que en esta edición alcanza su edición número 23. La gala se desarrollará en el Teatro María Luisa. Aquellas personas que deseen asistir deberán retirar en horario de mañana, a partir de mañana, 5 de noviembre y hasta el 14 del mismo mes, sus invitaciones a la misma por 30 euros. Ese precio incluye asiento en el patio de butacas y asistencia a la comida de convivencia que tradicionalmente se celebra después en el Hotel Velada.

“Como viene siendo habitual, se están preparando actuaciones especiales, sobre todo de cara a los homenajeados en esta edición que son la periodista Celia Lafuente, Sergio Román “Yeyi”, y la Comparsa La J’otra por sus 25 años.

La gala contará con material audiovisual y actuaciones en vivo para homenajear “como se merece” a los galardonados y se cerrará con la actuación del gaditano Cuarteto del Gago que se alzó con el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz, en su modalidad con el tipo “El Ku Klux Klan Klan”.

El lunes 17 de noviembre, podrán retirar sus invitaciones aquellas personas que no deseen asistir a la comida.