Más de 400 alumnos de ESO se beneficiarán de un programa del Ayuntamiento de Mérida sobre prevención y manejo del estrés

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Sanidad, pondrá en marcha un programa de prevención y manejo del estrés y la ansiedad dirigido al alumnado de 4º de la ESO, y que está destinado a más de 400 estudiantes de la ciudad.

En su primera edición, el proyecto se desarrollará en 18 aulas y está incluido en el programa municipal Menores Saludables II, financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

El delegado municipal de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, ha explicado que el programa incluirá ocho sesiones semanales de 50 minutos, las cuales se impartirán durante las tutorías o en otros espacios educativos que los centros consideren adecuados.

El programa, según informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida, está estructurado en ocho módulos consecutivos que permiten un abordaje "progresivo, profundo y completo" de la gestión del estrés y la ansiedad, combinando la adquisición de conocimientos con la práctica de técnicas aplicables en la vida cotidiana del alumnado.

De este modo, la metodología es "activa, participativa y adaptada" al desarrollo adolescente, lo que "fomenta" tanto la implicación personal como un aprendizaje significativo.

Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir y gestionar el estrés y la ansiedad, "contribuyendo a mejorar la convivencia en el aula, la salud emocional y las competencias del alumnado", añade el delegado, quien también ha reafirmado el "compromiso" del ayuntamiento con la promoción de la salud emocional y el bienestar adolescente.

La actuación se encuentra actualmente en proceso de licitación, con previsión de que el servicio se adjudique el próximo mes de diciembre, lo que permitirá su inicio en enero de 2026.