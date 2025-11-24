Más de 130 actividades culturales, deportivas y religiosas conforman la programación navideña de Mérida 2026

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado la programación que, con motivo de la festividad de la Mártir Santa Eulalia y Navidad, se va a desarrollar en la ciudad hasta el próximo 6 de enero y que comenzará con el tradicional encendido de la iluminación este viernes 28 de noviembre, a las 19 horas, con más de 1 millón de luces led en más de 52 zonas de la ciudad.

En total serán más de 130 actividades las que se desarrollen en distintos puntos de la ciudad con la colaboración de colectivos culturales, deportivos, sociales y religiosos en una programación en la que destaca la proyección de un espectáculo de imagen, luz y sonido sobre la fachada del Palacio de la China, del 15 al 21 de diciembre.

La delegada ha destacado que “volveremos a tener la iluminación navideña más atractiva de Extremadura, que será un foco pues de atracción de turistas y de dinamización en el comercio de las empresas locales”.

En lo que respecta a la programación, ha señalado que ésta “es posible gracias al trabajo transversal de todas las delegaciones, de entidades, de asociaciones, de empresas privadas también ya que el Ayuntamiento colabora con multitud de colectivos culturales, vecinales, entidades religiosas, sociales para hacer de esta programación la más atractiva de Extremadura, para fomentar la participación de nuestras vecinas y vecinos y también atraer turismo”.

Tras el encendido la Plaza de España acogerá el concierto de Celia Vergara con la Mérida Big Bang, el sábado, a partir de las 18 horas, se celebrará el gran evento de Europa FM “Hola Mérida” para dar la bienvenida a la Navidad en la ciudad. En el apartado musical, habrá tres zambombás durante las navidades en la Plaza de España y, el 27 de diciembre, un concierto tributo a Mecano con los Casetes, finalizando la parte musical con las preuvas infantiles y adultas el 29 de diciembre, tanto por la mañana como por la tarde-noche, respectivamente.

Por otro lado, ha destacado la instalación del gran Belén Municipal que está instalándose en el Centro Cultural Alcazaba en colaboración con la Asociación de Belenistas de Mérida y que se inaugura el 4 de diciembre, y el Misterio de tamaño natural que se inaugura este viernes en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado, además de la San Silvestre el 30 de diciembre, más de 20 colectivos están trabajando ya en la preparación de la Cabalgata de Reyes 2026 que se celebrará el 5 de enero.

Por otro lado, este viernes se inaugura, en el nuevo Parque López de Ayala, el mercado navideño, con el objetivo de fomentar el comercio local y a los artesanos y artesanas de la ciudad y que estará abierto hasta el 5 de enero. Por último, la delegada ha destacado Navilandia, que abrió sus puertas el pasado viernes en IFEME y que estará hasta el fin de semana posterior a Reyes.