Más de 11 millones de euros serán destinados a mejoras de las barriadas, comercio, infraestructuras, entre otras enmarcadas dentro del Plan Edil

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado este lunes los proyectos que el ayuntamiento está ejecutando con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinada a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), en el marco del desarrollo urbano sostenible, que se incluye dentro del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027, y por el que Mérida recibirá 9.383.650 euros para el desarrollo de estas actuaciones.

Al inicio de su intervención, Rodríguez Osuna ha puntualizado que el ayuntamiento “realizó la solicitud de convocatoria a este EDIL hace más de dos años”, por lo que algunos de estos proyectos “hoy ya están en marcha” y para los que “el ayuntamiento va a destinar el 15 por ciento de fondos”, por lo que la inversión total de “las actuaciones proyectadas alcanzará los 11.039.588 euros”, ha aseverado.

De este modo, el alcalde ha destacado que entre las actuaciones a desarrollar destacan diferentes acciones para la revitalización de los barrios de la ciudad, que incluyen la mejora del acerado, accesibilidad, cableado, eficiencia energética del alumbrado; así como la renaturalización y creación de refugios climáticos en zonas escolares y áreas deportivas y un Plan de arbolado urbano y sombras artificiales, con una inversión de 4,3 millones de euros.

También ha destacado otros proyectos que se incluyen dentro de este programa de actuaciones como la musealización del Mercado de Calatrava, con un importe de 1,3 millones de euros; el acondicionamiento, modernización y adecuamiento del espacio ferial para lograr su multifuncionalidad, que tendrá una inversión de un millón de euros; y la ampliación del Museo del Muralismo Contemporáneo, en la barriada de La Antigua, que contará con dos fases de intervención y tendrá una inversión de 500.000 euros.

Además, Rodríguez Osuna ha hecho referencia a otras actuaciones que “ya estaban presupuestadas por el ayuntamiento” y que se incluyen dentro de este programa estratégico como la construcción de un Hogar de Mayores para Centro de Día en la barriada de Nueva Ciudad, que tendrá una inversión de un millón de euros; la ampliación de las obras de plataforma única en la Rambla Santa Eulalia y calles aledañas, por un importe de 500.000 euros; y la adecuación del Parque López Ayala, conocido como el “Parque de los Enamorados”, a espacio multifuncional y accesible, para el que se destinará 500.000 euros.

En el marco de este proyecto, el alcalde también ha resaltado la ejecución de acciones enmarcadas en el I Plan Director de Cultura, con un importe de 400.000 euros; el Plan Director de Juventud, que contará con una inversión de 400.000 euros; y un Plan de dinamización comercial y ayudas al comercio, para el que se destinarán 900.000 euros.

Por último, el alcalde emeritense ha subrayado que “aplicamos ingeniería financiera para ahorrar costes en el ayuntamiento y para imputarlos a proyectos europeos”. Un hecho, ha sostenido, del que “no sentimos plenamente orgullosos”, puesto que permite “tener esta intensidad de obra pública sin crecer la deuda y aumentando los ingresos” gracias a que “aprovechamos todas las oportunidades de los proyectos a los que concurrimos para poder cargar la gran parte del trabajo que hacemos sobre esos fondos”.