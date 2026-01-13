Más de 1000 corredores se congregarán en la 32º edición del Fondo Popular Don Bosco

El próximo 1 de febrero se celebrará la 32ª edición del Fondo Popular Don Bosco, una prueba que este año prevé congregar a más de 1.000 corredores de todas las edades. El delegado de deportes, Toni Marín, acompañado por María Sánchez Matamoros, presidenta de la AMPA del Colegio Salesianos, y por Evelio Mogío, profesor emérito del centro, han dado a conocer los detalles del evento.

Organizado por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Salesiano María Auxiliadora, en colaboración con el propio centro y el Ayuntamiento, el Fondo Popular conmemora el nacimiento de Don Bosco, fundador de los Salesianos. La prueba se inició en 1991 y cuenta cada año con una gran capacidad de convocatoria.

La participación se distribuye en diversas categorías que abarcan desde niños (de 8 a 13 años), jóvenes (de 14 a 17 años) hasta adultos, incluyendo categorías Senior y Máster.

“Es reseñable que el 80% de los participantes son jóvenes, lo que refuerza el compromiso de la familia salesiana con los valores de la alegría, el respeto y la cordialidad en la juventud” en palabras de María Sánchez Matamoros, presidenta de la AMPA.

Se mantiene además la “Caminata Don Bosco”, una modalidad no competitiva introducida el año pasado, que permite participar a aquellos que prefieren realizar el recorrido andando. Esta iniciativa busca que toda la ciudadanía de Mérida pueda sumarse a la fiesta deportiva sin necesidad de competir.

El trazado de la prueba recorre los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como el Templo de Diana, el Puente Romano, el Foro, el Museo Romano y el Teatro, finalizando en las instalaciones del colegio.

Más allá del ámbito deportivo, el Fondo Popular mantiene su esencia solidaria. En esta edición, la recaudación se destinará íntegramente al Proyecto Murialdo, impulsado por la Casa Salesiana de Mérida, cuyo objetivo es acompañar y ayudar a menores y familias en situación de vulnerabilidad.

El plazo para inscribirse finaliza el 29 de enero. Los interesados pueden realizar el proceso a través de la web www.chipserena.es o de forma presencial en el colegio María Auxiliadora los días 28 y 29 de enero. Los precios de inscripción son de 3 € para la caminata, niños y jóvenes, y 7 € para la categoría de adultos.

La finalización de la prueba está prevista alrededor de las 13 horas en las instalaciones del colegio; a partir de ese momento habrá degustación de migas y se producirá la entrega de premios.