Mangafest espera llegar a los nueve mil asistentes en su edición Deluxe que se celebra el próximo fin de semana en IFEME

Mangafest, organizado por la promotora de eventos BWG, vuelve a IFEME los días 27 y 28 de septiembre de 2025 con la edición Deluxe Mangafest Extremadura donde familias y aficionados al manga, anime, ocio digital y el entretenimiento podrán disfrutar de dos jornadas cargadas de actividades.

“Un evento que ya es referente tanto a nivel nacional como internacional y con una edición Deluxe que solo se celebra en Mérida; desde el Ayuntamiento patrocinamos Mangafest ya que ofrece alternativas de ocio saludable para el público tanto familiar como juvenil” señala la delegada de Comercio, Laura Iglesias.

“Las últimas ediciones de Mangafest fueron un éxito rotundo con un lleno absoluto y más de 9.000 personas y en esta edición esperamos que este éxito se repita” añade la delegada municipal.

El festival contará con zona Free Play, torneos, Realidad Virtual y una gran selección de videojuegos, desde las últimas novedades hasta los clásicos de siempre. Asimismo, no faltarán actividades relacionadas con el Cosplay, como concursos, pasarelas o photocalls, entre otros, ni con la potente música K-Pop.

Habrá decenas de actividades ideadas para disfrutar en familia y tiendas de artesanía que pondrán a la venta sus productos en el propio festival. YouTubers, ilustradores, cosplayers, artistas…

“Mangafest es un ocio diferente, saludable y que contempla muchísimas actividades que no son solo exclusivas para los jóvenes, sino que también se pueden disfrutar por toda la familia” subraya David Herrera, responsable del festival.

“Vamos a contar este año como novedad con una zona de ciencias, con drones y experimentos, que también dará pie a jugar desde los más pequeños hasta los más mayores” indica David Herrera.

En esta edición estarán dos invitados en exclusiva, como son San Pito Pato, youtuber, influencer y cómico, y Mario García, que es la voz de doblaje de Spiderman. El primero estará los dos días que dura el evento, mientras que Mario García participará el sábado, 27 de septiembre. El actor de doblaje tendrá una sesión de firmas y fotos cuya recaudación irá destinada a un motivo solidario.

Mangafest ofrecerá una zona de VR donde experimentar lo último en Realidad Virtual. En la Zona Free Play habrá diferentes puestos de juego con novedades y no faltará la Zona Just Dance. Como novedad se organiza un Laberinto del Juego del Calamar, inspirado en la famosa serie.