Las LXVII Millas Romanas reunirán en Mérida a 2.200 ultrafondistas en varias categorías de hasta 100 kilómetros

La edición número 27 de las LXVII Millas Romanas reunirá los días 20 y 21 de marzo a los 2.200 participantes que agotaron las inscripciones hace meses en las diferentes categorías establecidas y que ofrecen recorridos de hasta 100 kilómetros de distancia por caminos históricos del entorno de Mérida.

La cita, una de las pruebas de ultrafondo más emblemáticas del calendario deportivo nacional, se ha presentado este jueves, 12 de marzo, en el Parador de Mérida, con la participación del director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el organizador y presidente del Club Deportivo Caminos Romanos, José Luis Rodríguez; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Marín.

También han estado presentes representantes del Club Deportivo Caminos Romanos y de las instituciones colaboradoras que hacen posible la celebración de esta cita deportiva consolidada en Extremadura.

Durante el acto se han dado a conocer los detalles de una nueva edición de esta prueba de resistencia, que volverá a reunir a miles de deportistas en un recorrido que combina deporte, historia y naturaleza.

En representación de la Junta de Extremadura, que apoya la celebración de la prueba, el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha destacado el compromiso con este evento, que forma parte del Circuito Junta de Extremadura-Diversidad Natural, una iniciativa que promueve la actividad física en entornos naturales y poner en valor el patrimonio paisajístico y cultural de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, Amaro ha señalado que la prueba cuenta con el respaldo de la administración autonómica a través de la orden de ayudas a eventos deportivos de especial interés, una línea de apoyo destinada a impulsar competiciones que contribuyan a la promoción del deporte, la dinamización del territorio y la proyección de Extremadura como destino para la celebración de grandes eventos.

El director general ha subrayado que las Millas Romanas representan "un ejemplo destacado de cómo el deporte puede convertirse también en una herramienta de promoción turística, cohesión social y proyección de la región", indica el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La prueba, que está organizada por la Asociación Deportiva Club Deportivo Caminos Romanos, es una de las competiciones de ultrafondo más veteranas de España y discurre por antiguos caminos históricos del entorno de Mérida, muchos de ellos de origen romano.

La edición de 2026 contará con aproximadamente 2.200 participantes, distribuidos en distintas modalidades. En concreto, 600 en la prueba de 100 kilómetros resistencia, 300 en la prueba de 100 kilómetros Pro, 1.100 participantes en la modalidad de 30 Millas (42 kilómetros) y 200 plazas reservadas para socios y asociaciones.

La salida principal tendrá lugar en el Acueducto de los Milagros de Mérida, uno de los enclaves patrimoniales más representativos de la ciudad, desde donde los corredores iniciarán un recorrido nocturno por caminos históricos del entorno emeritense.

Además, la organización ha anunciado que la prueba podrá seguirse en directo a través de streaming en el canal oficial de YouTube de las Millas Romanas, permitiendo que aficionados y seguidores puedan vivir el desarrollo de la carrera desde cualquier lugar.

La Junta de Extremadura reconoce también el trabajo de la organización, de las instituciones colaboradoras, del voluntariado y de todas las personas implicadas en la puesta en marcha de una prueba que, año tras año, contribuye a posicionar a Extremadura como un referente para la celebración de grandes eventos deportivos en plena naturaleza.

Las Millas Romanas "continúan consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del ultrafondo y como un ejemplo del potencial que tiene el deporte para generar actividad, convivencia y promoción territorial en la región", señala el Ejecutivo regional.