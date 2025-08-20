Licitada la contratación del servicio para la organización de la II Pasarela Emérita Fashion Show en el Arco de Trajano

La Plataforma de Contrataciones del Estado ha publicado este miércoles la licitación para la contratación del servicio para la organización de la segunda edición de la pasarela de moda textil para el comercio de Mérida denominada “Emérita Fashion Show”, que tiene como objetivo apoyar y fomentar el comercio local de proximidad.

Según ha detallado el delegado municipal, Marco A. Guijarro, esta adjudicación contempla “el montaje, desmontaje, organización y coordinación de la pasarela de moda de los comercios minoristas de la ciudad”.

En este sentido, Guijarro ha señalado que, “en base al objeto de este contrato”, se tendrán que cubrir diferentes necesidades como “contacto con los comerciantes de la ciudad para confirmar su participación y así poder diseñar el evento y la escaleta”, así como contar con “modelos para el desarrollo de la pasarela”, fomentando la diversidad y la moda inclusiva.

Cabe destacar que este contrato, que se lleva a cabo por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, cuenta con un presupuesto anual de licitación de 30.250€ (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos anualidades, con posibilidad de uno de prórroga.