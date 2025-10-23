URBANISMO

Licitada la construcción de una glorieta de acceso a la barriada de San Bartolomé en la zona del Acueducto de los Milagros

Con esta actuación se pretende la ordenación del viario de la actual intersección existente con nueva glorieta y viales de conexión entre dichas calles

El Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mérida y la plataforma de Contrataciones del Estado, recogen la licitación de una nueva glorieta en la intersección de las calles Florencia Gil, Setúbal, y Arenal de Pancaliente, en la barriada de San Bartolomé por un importe de 239.999,24 euros. Iva incluido y un plazo de ejecución de tres meses.

Con esta actuación se pretende la ordenación del viario de la actual intersección existente con nueva glorieta y viales de conexión entre dichas calles. Entre las principales actuaciones se contempla la pavimentación de calzadas con mezcla bituminosa en caliente, pavimentación de aceras con adoquines prefabricados hormigón y adecuación zona verde afectada.

Además, se instalarán nuevos dispositivos de drenaje, nuevo alumbrado público led y nueva señalización viaria horizontal y vertical. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, señala que esta zona “es un punto conflictivo en cuanto a seguridad vial y también un punto que tenía muchísima afluencia de tráfico”.

Para ello, se plantea la construcción de una rotonda “para, primero, aumentar la seguridad vial, tanto del peatón como del vehículo y, además, también ampliamos bastante el espacio y la estética, dado que está un enclave espectacular como es el acueducto de Los Milagros”.

