La Joven Orquesta Ciudad de Mérida conmemora sus diez años con un repaso musical en el Palacio de Congresos de la capital

La Joven Orquesta Ciudad de Mérida (JOCME) conmemora su décimo aniversario y lo celebrará con un gran concierto extraordinario este domingo, 28 de diciembre, a las 20 horas, en el Palacio de Congresos.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, el delegado de Cultura, Antonio Vélez y la directora de la JOCME, Pilar Vizcaíno, han presentado esta mañana el evento para el que ya quedan pocas localidades, que pueden adquirirse en la sede de la Orquesta, en la calle Adriano, al precio de 3 euros.

Aragoneses ha recordado que este proyecto que en 2015, impulsado por el Ayuntamiento de Mérida y “desde entonces pues no ha dejado de crecer. La JOCME es mucho más que una orquesta, es un proyecto educativo, artístico y humano que ha demostrado a lo largo de esta década que cuando las instituciones creen en la cultura y en la juventud, los frutos son extraordinarios”.

La delegada ha querido reconocer, de manera especial, “la labor de Pilar, la directora de la orquesta y alma mater de este proyecto desde sus inicios, su dedicación, su profesionalidad y su pasión por la música han sido claves para que la JOCME sea hoy un referente y un motivo de orgullo para nuestra ciudad”.

Aragoneses ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento, 10 años después, reafirmamos ese compromiso. “Seguimos apoyando a la JOCME porque creemos que su valor en su futuro y es lo que aporta a Mérida, gracias a las y los jóvenes músicos que han formado y forman parte de esta orquesta, por supuesto, a su familia, pues al equipo docente, evidentemente, y a todas las personas que han acompañado este camino”.

Por su parte Antonio Vélez ha destacado que “hay un compromiso aparte del musical con los jóvenes intérpretes, con esta cantera de chavales y chavalas que han pasado gran parte de su vida vinculada al mundo de la música, lo cual es un detalle pues bastante importante”

Ha incidido en que “este décimo aniversario no solo se supone una celebración de ese camino, de esos 10 años recorridos, sino también a lo que hay detrás que es un esfuerzo colectivo, de los de ella como directora, pero del de los alumnos, del profesorado, eh de las familias y de desde luego nos sentimos como Ayuntamiento muy partícipes de este proyecto”.

Por último, Pilar Vizcaíno ha reseñado que el primer concierto “lo dimos el 23 de diciembre en 2010 en la plaza, éramos 16 y en este momento la orquesta cuenta con 74 instrumentistas. De hecho lo mejor de este proyecto es que ya no es solamente de Mérida, sino que ha cruzado fronteras de Mérida, de los pueblos cercanos a Mérida y de fuera de la región, porque tenemos chavales y chavalas que que son de aquí, pero también son de Cáceres, de Montijo, de Salamanca, que vienen de Sevilla, de Madrid, de un montón de puntos de España para compartir música con nosotros y es una de las cosas que más me enorgullece y creo que nos enorgullece a todos en este momento”.

Ha explicado que en el concierto “vamos a hacer un repaso por toda nuestra historia desde que empezamos hasta el día de hoy, de toda la banda sonora de nuestra vida. En realidad, desde desde que empezamos tocando Disney hasta que hemos llegado a llenar la Plaza España tocando música electrónica”.