Una jornada sobre gestión forestal participativa analizará en Mérida la prevención y restauración frente a los incendios

El Proyecto EVC Árrago organizará el próximo 4 de diciembre la Jornada sobre Gestión Forestal Participativa 'Medidas de prevención y restauración frente a incendios forestales', que se celebrará de 10,00 a 16,30 horas en el Palacio de Congresos de Mérida.

Este encuentro reunirá a profesionales, entidades y administraciones vinculadas a la gestión forestal, la prevención y extinción de incendios y la adaptación al cambio climático con el objetivo de compartir experiencias y debatir sobre nuevos modelos, herramientas y estrategias para afrontar los grandes incendios forestales y los retos del cambio climático en la región.

El programa incluye ponencias de carácter científico-técnico, la presentación de resultados del Proyecto EVC Árrago, así como dos mesas redondas sobre la generación de una visión estratégica para abordar nuevas realidades en torno a los incendios forestales y gobernanza y participación como herramientas para la integración del paisaje y paisanaje en la restauración post-incendio.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo y es necesario registrarse e iniciar sesión en la web del proyecto Árrago para formalizar la inscripción, ha informado Adenex en nota de prensa.

El Proyecto EVC Árrago, Economía Verde Circular para luchar contra los incendios forestales y la despoblación en el Valle del Árrago, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Cabe señalar que detrás del proyecto hay un consorcio de entidades como la Fundación por la Sostenibilidad Participativa (Funpasos) que coordina el proyecto, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cycitex), la Asociación de Propietarios Forestales del Valle del Árrago (Apfva) y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex).