Isabel Ordaz encarna el dolor de las mujeres de Gaza en 'Las Troyanas' esta semana en el Festival de Mérida

'Las Troyanas', la propuesta de esta semana en el 71 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ofrecerá una reflexión sobre la "barbarie" que se produce en estos días en Gaza con el cruel destino que sufren las mujeres en esta obra original de Eurípides, que han adaptado Carlota Ferrer e Isabel Ordaz, que además asume el papel protagonista.

"Durante los ensayos tuvo que dejar de ver las noticias", ha reconocido Ordaz, en la presentación de esta antepenúltima propuesta del certamen emeritense, una coproducción del propio Festival con Producciones Come y Calla, que se sube al escenario del Teatro Romano de Mérida desde este miércoles, 13 de agosto, hasta el domingo, día 17.

Mina el Hammani, Cristóbal Suárez, María Vázquez, Esther Ortega, Abel de la Fuente, Selam Ortega y Carlos Beluga completan el elenco de esta obra que pone en el espejo a la humanidad al repetir 25 siglos después de que Eurípides escribiera el trágico destino de las mujeres de Troya la barbarie de la guerra que cada día sufren los gazatíes.

"Una actualidad que nos rompe cada día", confiesa la coautora del texto, quien añade que tiene "a las madres de Gaza en la cabeza", en cada ensayo para preparar un papel en el que encarna el 'pathos', el dolor en griego, y que "solo se puede gestar en el teatro".

"Los informativos informan, la literatura narra", pero esa encarnación del dolor, ese "lamento permanente" que "tan bien conocían los griegos" es lo que pretende esta función.

La coautora del texto y directora de la obra, Carlota Ferrer, ha celebrado esta nueva participación en el certamen emeritense, al que llega esta vez "desafortunadamente con un texto irritantemente contemporáneo" que habla de las consecuencias de la guerra, que ofrece al espectador un "viaje emocional" y una experiencia "muy poderosos".

Un texto libre inspirado en Eurípides, quien "utiliza el dolor del mundo, una herida universal que desgraciadamente tenemos que compartir hoy", ha señalado, y pone sobre el escenario temas que son también "un motor de inspiración para ir más allá de las palabras" y "penetrarlas en ese diálogo con el mundo contemporáneo".

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta, Victoria Bazaga, ha destacado la "ilusión" que irradia cada presentación de un nuevo espectáculo para el Festival de Mérida, cuya programación contribuye a que Extremadura ponga "un sello muy especial en el mundo de la cultura durante este verano".

Por su parte, el concejal de Cultura de Mérida, Antonio Vélez, ha destacado que se trata del festival de temática grecolatina "más importante a nivel nacional e internacional", y que además está "comprometido con su tiempo y pone en el espejo al mundo clásico con el actual", creando "una complicidad con el público desde ese punto de reflexión importante".

El director del certamen, Jesús Cimarro, ha dado la bienvenida al elenco de Las Troyanas, obra con la que "casi sin darnos cuenta estamos llegando a la recta final del festival", y que coge el testigo de 'Memorias de Adriano', que han visto 9.080 espectadores en sus cinco representaciones la semana pasada, y que es "un montaje que quedará en los anales de este festival por la excelente interpretación" de Lluís Homar.