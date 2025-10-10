IFEME acogerá los días 18 y 19 de octubre la Exposición Nacional e Internacional Canina de Mérida, donde participarán más de 800 ejemplares caninos

Los días 18 y 19 de octubre el Instituto Ferial de Mérida (IFEME) acogerá la cuarta edición de la Exposición Nacional Canina de Mérida y la tercera edición de la Exposición Internacional Canina de Mérida, que contará con más de 800 ejemplares caninos procedentes de diferentes países; así como, “jueces tanto nacionales como internacionales”.

De este modo, la delegada municipal, Laura Iglesias, ha destacado que “tras el éxito obtenido en ediciones anteriores hemos obtenido el privilegio y gran honor de que Mérida cuente con exposiciones puntuables”, gracias al “firme compromiso” del Ayuntamiento de Mérida por situar a la ciudad en “el circuito ferial nacional e internacional”; además de “seguir apostando por actividades que dinamicen nuestra economía local” y “hacer que IFEME sea un motor económico”.

Como novedad, ha avanzado, “este año nos han elegido como exposición puntuable para el ranking La Liguau”, lo que convierte a “nuestra ciudad, nuevamente, en referente nacional e internacional de esta disciplina”.

Asimismo, Iglesias ha subrayado que uno de los objetivos principales de este evento es “transmitir la importancia del respeto y bienestar animal, tratando de inculcar la responsabilidad que conlleva que formen parte de nuestras vidas siempre haciendo especial hincapié en los más pequeños de las familias”.

El horario de estas exposiciones será desde las 09,30 horas hasta las 15,00 horas, tanto el sábado 18 como el domingo 19 de octubre, con el fin de que “el público pueda disfrutar de los juicios individuales por raza”. Por la tarde, a partir de las 15,30 horas, se celebrarán las finales.

De manera simultánea, en las mismas instalaciones, el sábado 18 de octubre se desarrollarán diferentes competiciones especializadas de determinadas razas como un concurso monográfico de la raza Bulldog Francés, un concurso monográfico de perro lobo checoslovaco y un concurso monográfico de Collies.

Cabe destacar que la entrada es libre para todo el público, no estando permitida la entrada con perros que no estén inscritos por motivos sanitarios ya que todos cuentan con un reconocimiento veterinario.

Además, los asistentes que deseen obtener el certificado de pedigree de sus perros podrán solicitar un registro de raza inicial el domingo 19 de octubre por la mañana.