OCIO INFANTIL

IFEME acoge este fin de semana la exposición “Criaturas Jurásicas” compuesta por una gran colección de 40 dinosaurios

El precio de las entradas es de 8 euros para adultos y 6 euros para los y las menores de entre 2 y 12 años

ondacero.es

Mérida |

IFEME acoge este fin de semana la exposición “Criaturas Jurásicas” compuesta por una gran colección de 40 dinosaurios
IFEME acoge este fin de semana la exposición “Criaturas Jurásicas” compuesta por una gran colección de 40 dinosaurios | Ayuntamiento de Mérida

La Institución Ferial de Mérida (IFEME) acogerá los días 25 y 26 de octubre la exposición “Criaturas Jurásicas”, organizada por WildProject y que se compone de una gran colección de más de 40 dinosaurios, entre los que se incluyen ejemplares de dinosaurios animatrónicos que recrean los movimientos y sonidos reales; así como las especias más populares como el Rex, de 15 metros de largo, el Amargasaurus, de más de 13 metros de largo y 5 metros de alto, el Triceratops, el Velocirraptor, el brachiosaurus y el Spinosaurus, entre otras.

Se trata de una experiencia única, dirigida al público adulto e infantil, a través de un recorrido jurásico que no solo incluye ejemplares de especies, sino también diferentes zonas como la de paleontología, dibujo, cine, colección de fósiles, photocall, raider y castillos hinchables.

Además, esta exposición dedicada al mundo jurásico, por la que han pasado más de 400.000 espectadores en el último año, es la primera y única en España que ofrece la tecnología basada en realidad virtual, lo que permite a los y las visitantes vivir una experiencia inmersiva. Las entradas se pueden adquirir en la web: www.criaturasjurasicas.com o en la taquilla de IFEME los días 25 y 26 de octubre, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El precio de las entradas es de 8 euros para adultos y 6 euros para los niños y niñas de entre 2 y 12 años. La entrada será gratuita para los menores de 24 meses.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer