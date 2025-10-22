IFEME acoge este fin de semana la exposición “Criaturas Jurásicas” compuesta por una gran colección de 40 dinosaurios

La Institución Ferial de Mérida (IFEME) acogerá los días 25 y 26 de octubre la exposición “Criaturas Jurásicas”, organizada por WildProject y que se compone de una gran colección de más de 40 dinosaurios, entre los que se incluyen ejemplares de dinosaurios animatrónicos que recrean los movimientos y sonidos reales; así como las especias más populares como el Rex, de 15 metros de largo, el Amargasaurus, de más de 13 metros de largo y 5 metros de alto, el Triceratops, el Velocirraptor, el brachiosaurus y el Spinosaurus, entre otras.

Se trata de una experiencia única, dirigida al público adulto e infantil, a través de un recorrido jurásico que no solo incluye ejemplares de especies, sino también diferentes zonas como la de paleontología, dibujo, cine, colección de fósiles, photocall, raider y castillos hinchables.

Además, esta exposición dedicada al mundo jurásico, por la que han pasado más de 400.000 espectadores en el último año, es la primera y única en España que ofrece la tecnología basada en realidad virtual, lo que permite a los y las visitantes vivir una experiencia inmersiva. Las entradas se pueden adquirir en la web: www.criaturasjurasicas.com o en la taquilla de IFEME los días 25 y 26 de octubre, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El precio de las entradas es de 8 euros para adultos y 6 euros para los niños y niñas de entre 2 y 12 años. La entrada será gratuita para los menores de 24 meses.