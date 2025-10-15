Homenaje al guitarrista Benito de Mérida en su centenario con un concierto único de Miguel Vargas

El Ayuntamiento celebrará, en el centenario de su nacimiento, la figura de Benito de Mérida, “quien siempre promocionó su ciudad de nacimiento a través de su nombre artístico y el amor que le tuvo a su localidad”, según el delegado de cultura, Antonio Vélez.

El homenaje será un concierto "nada usual” a cargo del reciente hijo adoptivo de la ciudad, el guitarrista Miguel Vargas, desde el balcón del hotel Ilunion Mérida Palace, este viernes 17 a las 21 horas en la Plaza de España. Este evento servirá como pórtico al inicio del festival Flamenco Mérida, que comienza este sábado, 18 de octubre.

“Benito de Mérida fue un gran guitarrista flamenco y acompañante continuo de uno de los grandes cantadores de la época, Pepe Marchena” añade Antonio Vélez, que recuerda cómo “también demostró su apego a la ciudad con obras como sus grabaciones tituladas "Granaínas por Mérida" que se encuentran en la Biblioteca Nacional”.

Miguel Vargas, que ha actuado recientemente en el festival Flamenco on Fire, expresó su “orgullo” por tocar en homenaje a Benito de Mérida. El guitarrista subrayó “la importancia del flamenco propio de Mérida, mencionando a Juan Cantero y Benito de Mérida, señalando que la ciudad tiene sus propios cantes”. Adelantó que tocará “por nuestra tierra, incluyendo toques de Extremadura y Mérida, además de seguirillas y tarantas”.

El concierto será breve, con una duración aproximada de entre media hora y 40 minutos (35 minutos), por lo que se ruega puntualidad. El evento cuenta con la colaboración del Hotel Ilunion Mérida Palace, cuyo director, José María Valadés, ha facilitado la actividad. También se agradece a Manuel Prieto Castro, vecino de Mérida y gran aficionado al flamenco, impulsor de este homenaje.