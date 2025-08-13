El gobierno local celebra en el Hogar de Mayores `Zona Sur´ el primer taller práctico sobre el uso de dispositivos móviles que conecta generaciones

La Alcaldesa de Mérida en funciones, Carmen Yáñez, acompañada de las delegadas de Servicios Sociales y Juventud, Catalina Alarcón y Laura Iglesias, respectivamente, ha visitado este miércoles el Hogar de Mayores `Zona Sur´, donde se celebra el primer taller práctico sobre uso de móviles `Conectando Generaciones´, organizado por el Ayuntamiento de Mérida.

Este taller intergeneracional, cuyo objetivo es acercar las nuevas tecnologías y “el uso básico de los móviles” a las personas mayores, está impartido por dos monitores del Campamento Urbano de Verano de Competencias Digitales, que se desarrolla en el Centro de Ocio Joven `El Economato´, junto con 10 niños y niñas de entre 9 y 14 años, y en el que participan cerca de 20 usuarios del Hogar de Mayores `Zona Sur´.

En este contexto, la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha destacado que desde el Ayuntamiento de Mérida “una de las prioridades son las personas mayores y, en aras de esta prioridad, a lo largo de todo el año venimos desarrollando numerosas actividades” dirigidas a este sector de la población.

CONSEJO LOCAL DE LAS PERSONAS MAYORES

En este sentido, Alarcón ha recordado que el consistorio emeritense tiene “una herramienta muy importante para saber qué es lo que demandan como es el Consejo Local de las Personas Mayores”.

Respecto a esto último, ha señalado que “fue en el último Consejo Local, celebrado el pasado mes de junio, cuando plantearon la posibilidad de desarrollar talleres digitales” y “qué mejor manera de aprovechar que se están celebrando esos talleres en El Economato para utilizar esas sinergias”, de manera que permitan “desarrollar este taller intergeneracional entre mayores y jóvenes”, ha subrayado.

Además, la delegada de Servicios Sociales ha resaltado que “los beneficios de estos talleres son muchos”, puesto que “favorecen la comunicación intergeneracional, permiten disminuir la brecha digital y promueven la inclusión social”, entre otros.

Cabe destacar que este taller intergeneracional, es el primero que se pone en marcha desde el ayuntamiento emeritense, pero, según ha sostenido Alarcón, “nuestra intención es llevarlo durante este mes de agosto a otros centros de mayores de la ciudad”, ha concluido.