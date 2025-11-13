Flamenco, danza y conciertos en la agenda cultural y de ocio para el fin de semana

EVENTOS

“Flamenco, Patrimonio e Historia de Mérida”

Por séptimo año, del 12 al 16 de noviembre, el Ayuntamiento junto a la Asociación Cultural Mérida Flamenca programan un conjunto de actividades que conmemoran la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, expresión artística que fusiona la música vocal, la danza y el acompañamiento musical, signo de identidad de numerosos grupos y comunidades.

Las actividades comenzarán el miércoles 12 de noviembre con la exposición de un concurso de dibujos relacionados con el flamenco que se ha venido realizando en las academias.

El jueves 13 de noviembre, a las 20.30 horas, el Teatro María Luisa acogerá el espectáculo ‘Ser, sentir, bailar’ de la Asociación Mérida Flamenca. Las invitaciones se pueden recoger en las academias de baile.

El viernes, 14 de noviembre, habrá una masterclass con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad. El nivel iniciación comenzará a las 17:30 horas y el nivel avanzado a las 19:30 horas.

El domingo, 23 de noviembre, tendrá lugar la actuación de las escuelas y academias en la Plaza de España, el Flashmob y el Concurso de Sevillanas en 4 niveles.

Ruta de la Tapa Gourmet 2025

Del 6 al 30 de noviembre (de jueves a domingo) se desarrollará una nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida en la que participarán 14 establecimientos de diferentes puntos de la ciudad.

Los establecimientos son: Restaurante Ayre • Cachicho Casa Benito • Capriccio Italiano-Senso Unico • De tripas corazón • Mirador del Guadiana • La Casona Museo •

La Casona Plaza • Restaurante La Extremeña • La Faena • Naturacho GastroTapas • Restaurante Las 7 Sillas • The KRAFT Bar • Vaova Gastro • Vía de la Tapa .

Dichos establecimientos ofrecerán una “Tapa de la ruta” por 5 € y una “Tapa Gourmet” por 7 €. Participar en la Ruta de la tapa tendrá un aliciente para todas las personas que la quieran realizar ya que tendrán la posibilidad de entrar en el sorteo de diferentes premios. Para ello, como ediciones anteriores, deberán rellenar el pasaporte con 3 sellos de distintos establecimientos, que podrán conseguir en los establecimientos participantes, y depositarlos en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa hasta las 14:00 horas del miércoles 2 de diciembre.

Los premios constan, entre otros, de Estancias para dos personas, Experiencias Gastronómicas, Visitas Guiadas, Piezas de Terracota Mérida, Lotes de Vinos de Extremadura, Lote de ibéricos, Lotes de Cava o Cervezas y cenas en establecimientos de la ciudad.

VI Jornadas ‘Mérida, Cuna del Cristianismo Hispano’

Vuelven las Jornadas «Mérida: Cuna del Cristianismo Hispano» que este año cumplen su VI edición. Habrá dos conferencias y una misa hispano-mozárabe presidida por el arzobispo Mons. José Rodríguez, en la Basílica de Santa Eulalia.

14 de noviembre. Basílica de Santa Eulalia 19:30h. Lucernarium: Vísperas Hispano-Mozárabes de los Santos Padres Emeritenses. 20:00h. Misa Hispano-Mozárabe de Santa Eulalia. Presidida por Mons. José Rodríguez Carballo, Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Visita guiada ‘Mérida Sepulcral’

El Ayuntamiento de Mérida organiza este mes de noviembre visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal, una actividad que invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Bajo el nombre “Mérida Sepulcral 2025”, estas rutas se celebrarán los sábados de noviembre, a las

18:30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita.

La propuesta ofrece “un paseo por nuestros ancestros, una visita a lo que fuimos y una mirada a lo que seremos”, una manera de luchar contra el olvido, recuperar la memoria de quienes nos precedieron y rendir homenaje a las vidas que ya partieron. Durante el recorrido, los participantes podrán contemplar la espléndida arquitectura funeraria de los mausoleos, la melancolía de las tumbas decimonónicas y la belleza marmórea de las esculturas fúnebres. Además, descubrirán insólitos epitafios y las leyendas que habitan entre los muros centenarios del camposanto emeritense.

Las visitas guiadas a cementerios forman parte de las actividades recomendadas por la Ruta Europea de Cementerios, certificada por el Consejo Europeo de Rutas Culturales. Este programa busca preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico de los cementerios europeos, fomentando la concienciación ciudadana sobre su valor cultural y monumental. Con esta iniciativa, Mérida se une a otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Granada o San Sebastián, y a numerosas localidades europeas que han puesto en valor sus necrópolis.

Fechas e inscripciones: • Visitas de los días 1, 8, 15 y 22 de noviembre, a las 18:30 horas. • Las inscripciones se abrirán los jueves previos (30 de octubre, 6, 13 y 20 de noviembre, respectivamente, a las 12:00 horas).

LITERATURA

Presentación del libro ‘Contra el olvido, memoria’ de Justo Redondo Zamoro.

El jueves 13 de noviembre se presenta en la Biblioteca Municipal ‘Juan Pablo Forner’ de Mérida el libro «Contra el olvido, memoria. Relatos de mi infancia en San Vicente de Alcántara», del escritor Justo Redondo Zamoro y con ilustraciones de Luis Nicolás Zamoro Negrín.

A través de vivencias familiares, personajes entrañables y escenas cotidianas, Justo Redondo rinde homenaje a sus padres, abuelos y a toda una generación que luchó por salir adelante en la Extremadura rural de los años 60 y 70. Un libro ilustrado, emotivo y cercano que preserva la memoria de un mundo desaparecido y nos recuerda de dónde venimos. A las 19:00 horas. 3 planta, en la Sala de conferencias.

CINE

28 FanCineQueer: Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura

Del 7 al 16 de noviembre de 2025, se celebra la 28 edición de FanCineQueer, Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura, que proyecta, en distintas sedes de la región, algunos de los títulos de temática lésbica, gay, bisexual y transexual más reconocidos del panorama cinematográfico nacional e internacional de esta temporada, y que han cosechado un mayor número de galardones en los festivales en los que han participado. Además, ha cerrado su convocatoria de cortometrajes con un máximo histórico de participación, 841 obras inscritas, de las que se ha elaborado la Selección Oficial de Cortometrajes.

Con esta cifra récord de participación, el festival consolida su posición como uno de los certámenes de referencia para el cine LGBTI en el ámbito hispanohablante, al tiempo que refuerza su vocación como espacio de encuentro, reflexión y celebración de la diversidad a través del lenguaje cinematográfico.

En Mérida, el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB será el lugar donde se puedan ver las proyecciones. El lunes 11 y el miércoles 13 se visionarán cortos de la Sección Oficial y el ciclo especial 2 Rombos, respectivamente. El Martes 12 se proyectará la película ‘El banquete de Boda’ y el jueves 14 ‘Young Hearts’ con la colaboración de la Filmoteca de Extremadura.

Organiza Fundación Triángulo con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, entre otras muchas entidades y colectivos.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR «Grandes personajes de la Antigüedad I: Germánico: el último héroe de Roma»

Encuentro semanal, de Octubre a Mayo, que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo.

13 de noviembre Hammurabi ante los dioses y la Historia: ley, poder y propaganda en Babilonia Prof. Dra. Sara Arroyo Cuadra. Universidad Complutense de Madrid.

EXPOSICIONES

Exposición “Pancolomo” de J. J. Guisado

La historia de la colonización ha sido contada, en demasiadas ocasiones, desde una mirada distante y centrada en los planes institucionales, infraestructuras y logros técnicos. Sin embargo, lo verdaderamente esencial -las personas que dieron vida a esos territorios- ha permanecido en un segundo plano, casi como un decorado funcional. El capital humano, los colonos y sus familias, raramente ocuparon el lugar central en los relatos oficiales a pesar de ser quienes, con esfuerzo cotidiano y silencioso, levantaron sobre tierras difíciles el modelo agrícola que sustentaba todo el proyecto del Instituto Nacional de Colonización.

Las imágenes que componen esta exposición son un ensayo visual sobre la memoria de ese proceso y una reflexión sobre la construcción de la identidad en un territorio

inventado y sobre cómo la transformación del paisaje moldea también a quienes lo habitan.

La exposición se podrá visitar en el Centro Cultural Santo Domingo del 6 al 28 de noviembre, de lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas y sábados, de 10:30 a 14:00 horas.

Exposición “El error os hará humanas” de Manuel Acedo Lavado

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida acoge, del 24 de octubre al 14 de noviembre, la exposición «El error os hará humanas» de Manuel Acedo Lavado, una colección de collages digitales generados a partir de delirios visuales aportados por programas de redes neuronales, que nos revelan una verdad perturbadora: las máquinas no crean monstruos, los recuperan de nuestra propia memoria colectiva. Imitan nuestras imágenes, pero algo sale mal. La IA no imagina. Solo reorganiza lo que le damos. Y lo que le damos es nuestra propia sordidez.

MÚSICA

Concierto de Piano ‘Raices’

Mérida estrena ‘Raíces’, un concierto de piano que recorre la música y el arte del siglo XX, el viernes 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el Centro Cultural Alcazaba. El espectáculo cuenta con la dirección de la pacense Susi Merino y la interpretación de un total de seis artistas.

A través del piano, Raíces propone un viaje emocional y sensorial, que enlaza música, palabra e imagen, evocando la atmósfera artística de la España del siglo pasado. En este contexto, la figura de Federico García Lorca aparece como símbolo de la unión entre música y poesía, recordando su faceta de pianista y compositor y el espíritu creativo que marcó una generación. De esta forma, se podrán escuchar obras como Granada, Rumores de la caleta o Danza ritual del fuego, que serán interpretadas por diferentes pianistas: Pablo Márquez, Diego Miguel Vicente y Candela Baena, además del guitarrista Joaquín Muñino. El concierto será conducido por la actriz emeritense Rosa María Molina.

La creadora del espectáculo, destaca que las obras seleccionadas, compuestas en su mayoría durante el siglo XX, están profundamente ligadas a momentos recientes de nuestra historia, y siguen resonando por su belleza, fuerza y humanidad.

El concierto tiene una duración de una hora y la entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto 50 aniversario del Coro Universidad Extremadura

15 noviembre a las 20 horas en e centro cultural Alcazaba.

El Coro de la Universidad de Extremadura conmemora su 50ª aniversario con un ciclo de conciertos extraordinarios durante el mes de noviembre en Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres. Para celebrar medio siglo de historia, la agrupación universitaria ofrecerá la interpretación de la Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach, una de las obras cumbre de la música coral universal.

Para esta ocasión especial, el Coro de la UEx contará con la colaboración de la Orquestra Concerto 1755, agrupación portuguesa especializada en la interpretación de música barroca con instrumentos de época, y con la participación de solistas internacionales, lo que augura un acontecimiento musical de primer nivel. Entrada libre hasta completar aforo.

‘La Bohème’ de Giacomo Puccini

14 noviembre a las 19 horas en el Palacio de Congresos.

La música de «La Bohème» se caracteriza por su riqueza y complejidad, con una amplia variedad de estilos y emociones que se combinan para crear una experiencia musical emocionalmente poderosa. De estructura típicamente italiana, utiliza los leitmotivs, melodías recurrentes asociadas con ciertos personajes o situaciones, para contar la historia y expresar las emociones de los personajes.

La propuesta musical se centra en el intimismo frente a las voces de los protagonistas que van narrando la historia de los artistas bohemios. Su trama habla de amistades y amor, alejados de solemnidades y extremas pasiones. Esa intimidad y sencillez es la que se busca en una propuesta musical que evita las sonoridades extremas, brindando a las voces el espacio para desarrollar los matices que permitan narrar la historia.

Se trata de una música atemporal, que sigue siendo, a día de hoy, una de las más populares y conmovedoras del repertorio operístico.

Espectáculo Flamenco ‘Ramillete de Mujeres’

El Centro Cultural Alcazaba acoge el domingo 16 de noviembre, a las 19:30 horas, el espectáculo ‘Ramillete de Mujeres’ con la participación de Esther Merino al cante, Fuensanta Blanco al baile y con la música de Pilar Vizcaíno y la Orquesta de Mérida. Le acompañarán sobre el escenario más artistas como Carolina Fernández La Chispa, Vicky González, Ismael Solomando, Sara Castro, José Ángel Castilla y Vanesa Blanco. Colaboran La Cantera Flamenca y el coro infantil CEIP Virgen del Pilar.

Las invitaciones se pueden recoger a partir del viernes 14 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en el propio Centro Cultural Alcazaba. Solo se podrán recoger tres invitaciones por persona.

Danza: “Morfeo”

Sábado, 15 de noviembre, a las 20.30 horas en la Sala Trajano.

Morfeo es una creación coreográfica que invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad y la manera en que enfrentamos la realidad. Entre la aceptación de los hechos y la evasión hacia un refugio onírico, la obra plantea un viaje existencial que confronta libertad, responsabilidad individual y la necesidad de lo colectivo.

Dirección y coreografías: Alba Gog Intérpretes: Alba Gog, Adrián Herrera, Juan Ángel González, Georgina Flores y Elena Gog Música: FKGround y Miguelito García

Entrada única: 5€ Entrada con Carné Joven: 2,50€ Horario de Taquilla: Viernes 14 y Sábado 15 de noviembre: de 11:00 a 13:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

TEATRO

Noche de Hipnosis con Germán Rehermann

Un espectáculo que ha cautivado a más de quince mil espectadores. Todos los participantes serán voluntarios (no se utilizan compinches ni actores) que vivirán experiencias increíbles, desde ver en vivo al personaje famoso elegido, hasta emborracharse con sólo beber agua o tener orgasmos hipnóticos.

Un espectáculo en el que los hipnotizados disfrutan tanto o más que el resto de espectadores.

Comenzará la sesión ofreciendo una explicación sobre lo que es la hipnosis y cómo funciona. Esta es tu oportunidad para vivir la hipnosis en persona.

Edad recomendada: Todos los públicos Pase: 14 de noviembre. 20:30 horas.