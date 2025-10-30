Flamenco, conciertos, exposiciones y motocross en la agenda cultural y de ocio para el fin de semana

EVENTOS

Festival Flamenco Mérida

Del 18 de octubre al 8 de noviembre, tendrá lugar la IV edición del Festival Flamenco Mérida que este año rinde homenaje a Juan Peña “El Lebrijano” y contará con 5 grandes espectáculos en el Teatro Maria Luisa Mérida:

• Sábado 1 de noviembre: 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐲 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 nos traen su espectáculo ‘De Jerez a Extremadura’ junto a su artista invitado 𝐃𝐮𝐪𝐮𝐞𝐧𝐝𝐞.

• Viernes 7 de noviembre: El «mano a mano» más esperado de 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐚𝐢𝐧𝐨.

• Sábado 8 de noviembre: ‘Quiero Cantarte’ de 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 𝐌é𝐧𝐝𝐞𝐳. Más información y venta de entradas: https://festivalflamencomerida.es/

VI Jornadas ‘Mérida, Cuna del Cristianismo Hispano’

Vuelven las Jornadas «Mérida: Cuna del Cristianismo Hispano» que este año cumplen su VI edición. Habrá dos conferencias y una misa hispano-mozárabe presidida por el arzobispo Mons. José Rodríguez, en la Basílica de Santa Eulalia.

- 14 de noviembre. Basílica de Santa Eulalia 19:30h. Lucernarium: Vísperas Hispano-Mozárabes de los Santos Padres Emeritenses. 20:00h. Misa Hispano-Mozárabe de Santa Eulalia. Presidida por Mons. José Rodríguez Carballo, Arzobispo de Mérida-Badajoz.

- 19 de noviembre. Sede del Consorcio 20:00h. Conferencia: «Del dragón sentado en el trono al nuevo Constantino: entre Leovigildo y Recaredo, Mérida y la conversión a la fe del reino visigodo” a cargo del Doctor en Historia Medieval, D. José Soto Chica.

- El jueves 30 de octubre, a las 19:30 horas, la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner (Sala de Conferencias- 3º planta) acogerá la presentación del libro: «Reflejo envenenado» de Lucía González Lavado.

Lucía González Lavado es una autora emeritense, residente en Almendralejo, que ya nos ha visitado en algunas ediciones de la Feria del libro de Mérida. Lleva triunfando desde 2005, con su obra «Hijos del Dragón» y desde entonces ha publicado más de una treintena de relatos y más de una decena de novelas, todas ellas englobadas dentro de la fantasía épica, infantil, y paranormal. Algunas de ellas se han traducido en Italia, Estados Unidos y China. Ahora vuelve con fuerza para dirigirse a un publico más adulto con «Reflejo envenenado», una novela de suspense de la que la autora nos revela: «…entre mentiras, peligro y un amor inesperado, la protagonista aprenderá que no sólo corre riesgo su vida… sino también su corazón».

Lemuria (MNAR)

El Museo Nacional de Arte Romano organiza el viernes, 31 de octubre, la actividad ‘Lemuria’, en donde el público podrá adentrarse en una experiencia inmersiva que revelará las supersticiones, los ritos y las creencias que rodeaban a la muerte en el mundo romano. Tres turnos: 21:15 h, 22:00 h y 22:45 h. Plazas limitadas Más información e inscripciones: https://www.cultura.gob.es/mnromano

‘Día de Muertos’ en el Prado

El Prado se convertirá en un barrio de cualquier ciudad mexicana con la celebración del “Día de Muertos”, el día 1 de noviembre, con diversas actividades organizadas por la Asociación de Vecinos El Prado junto a la Asociación de Mexicanos en Extremadura y Ayuntamiento

De 19,00 a 19,15 horas, se llevará a cabo una concentración de participantes en las Instalaciones Deportivas El Prado, y desde allí partirá el desfile del Día de los Muertos, en el que participará la Asociación Cultural de Vehículos Clásicos Ciudad de Mérida por las calles Comarca Ribera del Tajo, Fermín Ramos, Orden de la Mesta, Avenida del Prado, Orden de los Templarios y La Antilla, hasta regresar a las instalaciones deportivas. A las 20,00 horas se celebrará un concurso de Catrinas y Catrines de maquillaje y vestuario infantil, así como un certamen de mascotas ataviadas con la temática y la entrega de premios del concurso de fachadas que finalizará con la actuación musical del grupo Mariachi Sur de Zafra.

Durante la jornada se venderán papeletas para cuatro sorteos: una cena para dos personas en el restaurante Doña Loren de Cáceres; una comida o cena para dos en La Malinche de Cáceres; una cesta de productos mexicanos donada por La Taquería del Sur de Badajoz y el restaurante Los Plebes de Cáceres; y otra cesta similar, ofrecida por Torti Azteca de Almendralejo.

El evento está abierto a la participación de todos los ciudadanos que quieran acercarse hasta la Barriada del Prado en ese día.

CINE

Cine Filmoteca: La mercancía más preciosa»

30 de octubre a las 20.30 horas en la Fundación CB.

Durante la Segunda Guerra Mundial, una familia judía es deportada a Auschwitz. En el tren hacia el campo de concentración, en un gesto desesperado, el padre arroja a una de sus hijas a la nieve, donde es rescatada por una humilde pareja de leñadores. Al adoptar a esta «preciosa mercancía”, sus vidas -y las de aquellos que les rodean- cambiarán para siempre.

2024: Premios César (Francia): 3 nominaciones 2024: Festival de Cannes: Nominada a Palma de Oro: Mejor película. 2024: Festival Internacional de Mar del Plata: Premio Especial del Jurado. 2 nominaciones 2024: Festival de Annecy: Nominada a Cristal al Mejor largometraje.

No recomendada para menores de doce años.

V.O. francés con subtíulos en castellano Entrada: 1€.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR «Grandes personajes de la Antigüedad I: Germánico: el último héroe de Roma»

Encuentro semanal, de Octubre a Mayo, que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo.

- 30 de octubre Licinio Sura, estrecho colaborador de Trajano Prof. Dra. Isabel Rodà de Llanza. Universidad Autónoma de Barcelona. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Grup ArPA.

- 5 de noviembre Santa Mónica: el poder imparable de una madre Prof. Dra. Juana Torres Prieto. Universidad de Cantabria

- 13 de noviembre Hammurabi ante los dioses y la Historia: ley, poder y propaganda en Babilonia Prof. Dra. Sara Arroyo Cuadra. Universidad Complutense de Madrid

- 20 de noviembre Asurbanipal: el último gran rey asirio Prof. Dr. Miguel Angel Novillo. Universidad Nacional de Educación a Distancia

- 27 de noviembre Pompeyo Magno. El gran transgresor Prof. Dr. Francisco Pina Polo. Universidad de Zaragoza

- 4 de diciembre Adriano. Un poder cosmopolita Prof. Dr. Juan Manuel Cortes Copete. Universidad Pablo de Olavide

- 11 de diciembre Julio César: la estrategia personal de un líder político Prof. Dr. José Manuel Iglesias Gil. Universidad de Cantabria

EXPOSICIONES

Exposición “Ventanas al mundo” de Faustino J. Romera Salas

Del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2025, la cafetería Alaudae de Mérida acoge la Exposición «Ventanas al mundo» del artista Faustino J. Romera Salas. Se trata de un recorrido por experiencias vividas en los últimos años, miradas de viajes, momentos de ocio, de diversión.

“Tierra. Desde arriba, desde lejos” de Ana Manso Del 2 al 31 de octubre. Centro Cultural Santo Domingo (Fundación CB). 22 lienzos de gran formato y 26 “tintas” que presentan paisajes inventados, una “tierra imaginada” vista desde arriba, fuera de los cánones tradicionales.

Exposición “Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]”

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acoge desde el lunes 20 de octubre y hasta el próximo 10 de noviembre la exposición «Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]», realizada por la Diputación de Badajoz y en la que se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil, en el período 1936-1939, por las víctimas de la sublevación militar contra la II República.

Exposición “El error os hará humanas” de Manuel Acedo Lavado

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida acoge, del 24 de octubre al 14 de noviembre, la exposición «El error os hará humanas» de Manuel Acedo Lavado, una colección de collages digitales generados a partir de delirios visuales aportados por programas de redes neuronales, que nos revelan una verdad perturbadora: las máquinas no crean monstruos, los recuperan de nuestra propia memoria colectiva. Imitan nuestras imágenes, pero algo sale mal. La IA no imagina. Solo reorganiza lo que le damos. Y lo que le damos es nuestra propia sordidez.

MÚSICA

Concierto Jazzeres Big Band con Mili Vizcaíno

31 de octubre a las 20 horas en la Fundación CB.

Jazzeres Big Band es una orquesta de jazz de gran formato compuesta por 18 músicos extremeños, en su mayoría profesores y exalumnos del Conservatorio “Hermanos Berzosa” de Cáceres. Bajo la dirección del contrabajista y arreglista Enrique Tejado, la banda interpretará un recorrido sonoro que va desde el swing de los años 30 (Benny Goodman, Glenn Miller) hasta compositores modernos como Chick Corea y Jaco Pastorius, sin olvidar grandes clásicos de Count Basie o Duke Ellington. La artista invitada será Mili Vizcaíno. Entrada libre hasta completar aforo.

Alex O’ Dogherty: Palabras mayores

Edad recomendada: A partir de 16 años Pase: 31 de octubre. 20:30 horas en el teatro María Luisa.

Alex O’Dogherty ya no mide las palabras. Ya no tiene medida, y lo mismo te habla de su perra, de su propio entierro o de los nazis buenistas. De chistes en momentos inapropiados, de lo rápido que vamos todos, de la inteligencia artificial y hasta de los shalalailos. Lo mismo te hace un Rap, que un Romancero. Y tiene un número especial para los que lleguen tarde. Muy completito

Diana Navarro: «Ya no estoy sola» (Gira 20 aniversario)

31 de octubre a las 21 horas en el Palacio de Congresos.

Diana Navarro celebra 20 años sobre los escenarios con su nueva gira “Ya no estoy sola”, un espectáculo lleno de emoción, fuerza y arte. Su voz única y su estilo inconfundible han marcado a generaciones, fusionando copla, neocopla, zarzuela y flamenco con una sensibilidad contemporánea.

En esta gira especial, Diana ofrece un recorrido por sus grandes éxitos —como “Sola”, “El perdón” o “24 Rosas”— junto a nuevas composiciones que reflejan su evolución artística. Un concierto que es, a la vez, homenaje y celebración de una carrera brillante.

TEATRO

Comedia Musical: «Las que tienen que servir».

Jueves 30 de octubre a las 20 horas en el centro cultural de Nueva Ciudad.

Las que tienen que servir nos propone un viaje en el tiempo. Esta comedia musical nos traslada al Madrid de los años 70, ciudad que acogió a numerosas jóvenes que llegaban desde distintos lugares de España para trabajar como sirvientas en casas de familias acomodadas. Nuestras protagonistas nos muestran su trayectoria laboral, pero sobre todo vital, en esa etapa de sus vidas llena de contradicciones, futuro y deseos de libertad… reflejo de la transformación social de España, en un Madrid lleno de contrastes entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, lo humilde y lo glamuroso… Donde los sonidos de la radio y la televisión se convirtieron en la banda sonora de sus vidas, que son las nuestras.

Dramaturgia y Dirección: Javier Herrera Intérpretes: Raquel Palma, Carmen Tena y Rosario Abelaira

Público recomendado: Todos los públicos. Obra perteneciente a la Red Teatro de Extremadura.

Escena Contemporánea: «Morphosis Duo»

Viernes, 31 de octubre, a las 20:30 horas en la Sala Trajano.

La música, la palabra y el gesto se entrelazan este otoño en Mérida con una nueva edición de Escena Contemporánea, el festival que convierte a la capital extremeña en un punto de encuentro para las artes del siglo XXI. Organizado por el ensemble especializado en música contemporánea Teatro del Arte Sonoro bajo la dirección artística de Rebeca Santiago, el festival se celebra entre octubre de 2025 y marzo de 2026 con tres espectáculos.

El primero de ellos correrá a cargo de Morphosis Duo con ‘This Is Not a Fad!’, una propuesta de música electroacústica contemporánea compuesta e interpretada por Joan Martí-Frasquier (saxofón barítono) y Joan Bagés i Rubí (artista sonoro).

Con un enfoque innovador y comprometido, el dúo presenta un programa de obras originales escritas exclusivamente por mujeres compositoras, como forma de visibilizar su papel en la creación musical y reflexionar sobre el género en la música. Estrenado en Classical:NEXT Hannover, el proyecto plantea preguntas sobre la percepción auditiva y la igualdad en la interpretación y composición. Un viaje sonoro rupturista que reivindica el lugar de la mujer en la música actual.

Entrada única: 5€ Entrada con carnet joven: 2,5€

DEPORTES

Campeonato de España Autonomías de Motocross

1 noviembre - 2 noviembre

El circuito municipal Vía de la Plata acogerá, los días 1 y 2 de noviembre, el Campeonato de España de Autonomías de Motocross organizado por el Moto Club Vía de la Plata y la Federación Extremeña de Motociclismo. Además, también se disputará la última prueba del Campeonato de España de Mx65.

Al Campeonato de España de Autonomías están convocadas las 17 comunidades autónomas. Cada comunidad presenta a sus seis mejores pilotos: tres en la categoría MX85 y tres en la categoría MX Élite. De otro lado, el Campeonato de España de 65 cm³ incluye a los benjamines del motocross, con niños de 9 a 12 años.

El viernes 31 de octubre, por la tarde, se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas.

El sábado, 1 de noviembre, habrá verificaciones desde las 8 horas. Ese día la categoría de 65 cm³ realizará todo su evento: entrenamientos y las dos carreras (mangas). Las categorías Élite y Autonomías (MX85) realizan entrenamientos libres y cronometrados, reconocimiento del terreno, controles horarios y la manga clasificatoria.

El domingo, 2 de noviembre, se celebrará la prueba del Campeonato de las Autonomías. Se realiza un warm-up para reconocimiento del terreno, seguido de dos mangas para MX85 y tres mangas para la categoría Élite durante la mañana.

La entrada conjunta para sábado y domingo es de 15 euros. Para sólo el domingo la entrada es de 10 euros. Menores de 10 años no pagan entrada.