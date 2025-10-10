El festival CineBeat lleva tres espectáculos a la Sala Trajano de Mérida este fin de semana

El festival de cine y música CineBeat lleva parte de la programación de su segunda edición a la Sala Trajano de Mérida este fin de semana, donde se sucederán hasta tres espectáculos de diferentes disciplinas.

Arrancará este viernes, 10 de octubre, a partir de las 19,00 horas con el espectáculo 'Cinebeat & Young', que comenzará con la proyección de la película - concierto 'David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome', grabada durante la actuación del guitarrista de Pink Floyd en Roma durante su gira 'Luck and Strange 2024'.

Posteriormente, a partir de las 21,30 horas la sala acogerá el concierto del grupo Flamenjazzy, formado por la cantante Carolina Chispa, el batería Sergio Borrego y el pianista Vahan Sovian, un espectáculo fusión que combina estilos como el flamenco, la música latina y asiática y el jazz.

El objetivo es la unión de varias aristas de diferentes estilos para crear una amalgama de razas, tradiciones y culturas a través de la música, informa la Junta en una nota de prensa.

Flamenjazzy nace de una 'jam sesion' en el Festival Mitjazz 25 que estableció las bases de este proyecto musical joven y diferente. La entrada al espectáculo será libre hasta completar aforo. Tras la música, el sábado 11 de octubre a las 20,30 horas llegará a la Sala Trajano el monólogo de comedia 'Muchacha dibuja un chiste' a cargo de la cómica, guionista, humorista gráfica y escritora de Villanueva de la Serena, MJ Corraliza.

Se trata de espectáculo en el que el humor se entrelaza con el arte visual y durante una hora narrará chistes compartiendo además reflexiones sobre la vida cotidiana acompañándolas de ilustraciones creadas por ella.

El espectáculo se distingue de otros monólogos por su capacidad para romper esquemas mediante el uso de ilustraciones como parte integral del acto que complementan no solo el humor verbal, sino que añaden una dimensión adicional a las historias contadas.

Las entradas para este espectáculo se pueden reservar en el correo salatrajanomerida@gmail.com y se podrán retirar en la taquilla de la el viernes en horario de mañana de 11,00 a 13,00 horas y el viernes y sábado de 18,30 a 20,30 horas.

Hay un descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carnet de estudiante o carné joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo.