CULTURA

El Festival Cinebeat celebra este jueves su concierto inaugural en el Templo de Diana de Mérida

Entre concierto y concierto, habrá actividades paralelas al evento, también sobre el escenario del Templo de Diana

ondacero.es

Mérida |

El Festival Cinebeat celebra este jueves su concierto inaugural en el Templo de Diana de Mérida
El Festival Cinebeat celebra este jueves su concierto inaugural en el Templo de Diana de Mérida | Ayuntamiento de Mérida

El II Festival de Música y Cine, Cinebeat, celebrará este jueves, día 16, a partir de las 19,00 horas, su concierto inaugural en el Templo de Diana de Mérida.

En el mismo, se darán cita Hombre Tigre, grupo ganador del concurso a Mejor Concierto de la pasada edición, Srta. Trueno Negro (20,30 horas) y Bulo (22,00 horas), que ofrecerá su primer directo.

Además, entre concierto y concierto, habrá actividades paralelas al evento, también sobre el escenario del Templo de Diana, ha informado la organización del festival en nota de prensa.

Así, en el primer acto, se realizará una charla con dos de los tres escritores del libro 'No sonamos mal', que cuenta la historia de "superación, reinvención y esplendor" de varios grupos de la escena independiente de España.

Algunos de los citados en el libro son "de sobra conocidos" como Carolina Durante, Depresión Sonora, Alcalá Norte o extremeños como El Buen Hijo, Extremoduro o DMBK.

Client Challenge

Por su parte, en otro intermedio, se elaborará una masterclass en vivo a cargo de Adri y Borja Morais, guitarrista y batería, respectivamente, de Black Maracas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer