Festival de Cine Inédito, Premios Turuta de Oro, mucha música y conferencias en la agenda cultural y de ocio para el fin de semana

EVENTOS

XX Festival de Cine Inédito

Del 20 al 29 de noviembre tendrá lugar la XX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida que en su sección oficial contará, como siempre, con películas de calidad que se emitirán en versión original con subtítulos. Además, no faltaran las secciones ‘Cine y Escuela’ o la ‘Gala de Clausura’ con la entrega de los Premios Miradas.

Gala XXIII Premios Turuta de Oro

El sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, el Teatro María Luisa acoge la celebración de la Gala de la entrega de los XXIII Premios Turuta de Oro, galardones que son el máximo reconocimiento carnavalero de la ciudad y que este año han sido concedidos a Celia Lafuente, Sergio Román “Yeyi” y la Comparsa La J’otra, por sus 25 años.

La gala incluirá la actuación del Cuarteto del Gago (El Ku Klux Klan Klan) y un almuerzo posterior en el Hotel Velada. El precio para asistir a la gala, la actuación y el almuerzo es de 30 euros y se pueden adquirir en la delegación de Festejos del 5 al 14 de noviembre.

VII Aniversario ‘Flamenco, Patrimonio e Historia de Mérida’

Por séptimo año, el Ayuntamiento junto a la Asociación Cultural Mérida Flamenca programan un conjunto de actividades que conmemoran la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, expresión artística que fusiona la música vocal, la danza y el acompañamiento musical, signo de identidad de numerosos grupos y comunidades.

El domingo, 23 de noviembre, en horario de mañana y tarde:

12:00 horas: concentración en la Puerta de la Villa.

12:30 horas: realización del Flashmob en la Plaza de España.

13:00 horas: concurso de sevillanas en la Plaza de España.

En horario de tarde actuación de las escuelas será:

16:00 horas: Vanesa Blanco.

17:00 horas: Laura Serrano.

17:30 horas: Yolanda Burgos.

18:00 horas: Julia Báez.

Ruta de la Tapa Gourmet 2025

Del 6 al 30 de noviembre (de jueves a domingo) se desarrollará una nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida en la que participarán 14 establecimientos de diferentes puntos de la ciudad.

Los establecimientos son: Restaurante Ayre • Cachicho Casa Benito • Capriccio Italiano-Senso Unico • De tripas corazón • Mirador del Guadiana • La Casona Museo • La Casona Plaza • Restaurante La Extremeña • La Faena • Naturacho GastroTapas • Restaurante Las 7 Sillas • The KRAFT Bar • Vaova Gastro • Vía de la Tapa .

Dichos establecimientos ofrecerán una “Tapa de la ruta” por 5 € y una “Tapa Gourmet” por 7 €. Participar en la Ruta de la tapa tendrá un aliciente para todas las personas que la quieran realizar ya que tendrán la posibilidad de entrar en el sorteo de diferentes premios. Para ello, como ediciones anteriores, deberán rellenar el pasaporte con 3 sellos de distintos establecimientos, que podrán conseguir en los establecimientos participantes, y depositarlos en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa hasta las 14:00 horas del miércoles 2 de diciembre.

Gala Benéfica ‘Muévete por Calma’

El Centro Cultural Alcazaba acogerá, el viernes 21 de noviembre, la Gala Benéfica ‘Muévete por calma’ que, con una entrada de 5 euros, organiza FEAFES CALMA junto a las Asociaciones Vecinales de El Prado, San Juan y San Andrés y la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

En la gala participarán más de 14 artistas extremeños entre los que se encuentran Andrés Lázaro, cantante del musical de Queen, dos folklóricas muy conocidas, Rosario Abelaira y Carmen Tena, además de un grupo que se ha unido para este evento que es ‘Aires de Bolero’.

También participarán Leonardo Dantés, y la Morena de la gorra, la escuela de baile Meridance, el grupo Querencia de la Escuela de danza de Nuestra Señora de la Antigua, Yorik, Vanessa Blanco y Suli, entre otros artistas, cerrando la gala las drag Priscila Osiris y Lolita Pin Up que serán las encargadas de sortear los regalos que han donado numerosas empresas. Presentan Gonzalo Alesón e Inma Pineda.

También habrá una Fila 0 para las personas que quieran colaborar: ES98 0049 1705 0328 1009 9441

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR «Grandes personajes de la Antigüedad I: Germánico: el último héroe de Roma»

Encuentro semanal, de octubre a mayo, que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo.

20 de noviembre Asurbanipal: el último gran rey asirio Prof. Dr. Miguel Angel Novillo. Universidad Nacional de Educación a Distancia

‘Mujeres en la Niebla’

El Museo Nacional de Arte Romano acoge el viernes 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, la dramatización y coloquio ‘Mujeres en la niebla’ que pone en valor el papel de las mujeres en la Antigüedad y en el presente. A través de personajes femeninos que la historia y el arte han minimizado o silenciado, esta representación busca reivindicar su voz, su presencia y su legado. Un evento con el que se quiere conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Colabora: Asociación Recreacionista Ara Concordiae.

Foro Feminista con Eugenia Tenenbaum

El 20 de noviembre, a través de un proyecto de sensibilización y prevención contra las violencias sexuales que organiza la Asociación de Mujeres Malvaluna, se llevará a cabo la segunda edición del Foro Feminista, que tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, a las 17,30 horas. Un evento que incluye la ponencia “Historias de mujeres, historias de violencia”, a cargo de la historiadora del arte y divulgadora digital, Eugenia Tenenbaum.

EXPOSICIONES

Exposición “Pancolomo” de J. J. Guisado

La historia de la colonización ha sido contada, en demasiadas ocasiones, desde una mirada distante y centrada en los planes institucionales, infraestructuras y logros técnicos. Sin embargo, lo verdaderamente esencial -las personas que dieron vida a esos territorios- ha permanecido en un segundo plano, casi como un decorado funcional. El capital humano, los colonos y sus familias, raramente ocuparon el lugar central en los relatos oficiales a pesar de ser quienes, con esfuerzo cotidiano y silencioso, levantaron sobre tierras difíciles el modelo agrícola que sustentaba todo el proyecto del Instituto Nacional de Colonización.

La exposición se podrá visitar en el Centro Cultural Santo Domingo del 6 al 28 de noviembre, de lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas y sábados, de 10:30 a 14:00 horas.

MÚSICA

Coral Augusta Emerita «Los Miserables»

22 noviembre a las 20 horas, La Coral Augusta Emerita ofrecerá el concierto ‘Los Miserables’ en el Centro Cultural de La Antigua y Centro Cultural Alcazaba, los días 22 y 30 de noviembre, respectivamente.

La propuesta artística combina la interpretación en directo de los fragmentos más representativos de la emblemática obra, adaptados para coro y piano, con la proyección de imágenes cinematográficas que acompañarán la ejecución musical, generando así un espectáculo interdisciplinar en el que se unen la música coral y el lenguaje audiovisual. La dirección musical y piano corresponde a F. Javier Gómez Hurtado.

Concierto de «Jouska String Quartet»

El viernes 21 de noviembre a las 20 horas, el Auditorio del Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB acoge un concierto a cargo del cuarteto de cuerdas «Jouska String Quartet» compuesto por Marija Strapcäne y Sofía Fasla-Prolat, violines, Marina Prat Mir, viola y Kiril Fasla-Prolat, violonchelo, quienes interpretarán un sugerente programa titulado: «DOS MIRADAS», con obras de Dimitri Shostacovich, Anton Webern, Maurice Ravel y Valentin Silvestrov.

La entrada al concierto, que viene una vez más de la mano de Clásicos en Ruta (AIE) que organiza la Sociedad Filarmónica de Mérida, tendrá un precio de dos euros para los no socios de la Sociedad y llevará incluida una papeleta numerada para participar en el sorteo previo al concierto. El dinero recaudado irá destinado a colaborar con los gastos de la asociación. Al finalizar el acto, se ofrecerán unos aperitivos cedidos por uno de nuestros patrocinadores y unas botellas de cava para degustación de todos los asistentes.

XII Concierto Solidario Santa Cecilia

El Centro Cultural Santo Domingo acoge el sábado 22 de noviembre, a las 19:30 horas, el XII Concierto Solidario Santa Cecilia a cargo de la OJE Mérida que será a beneficio de familias necesitadas. Entrada libre con la aportación de alimentos no perecederos y útiles de aseo.

El Musical de los 80s y 90s

22 noviembre a las 20 horas. La comedia musical original más divertida del año. El musical de una época única en el que el público compartirá la experiencia de los personajes, cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos. El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron nuestra juventud. El musical más bailado de la historia.

La inauguración de un bar es la excusa perfecta para organizar el reencuentro de los amigos del instituto que terminaron sus estudios hace 25 años, comenzando juntos en el 90.La Movida del Bacalao es la sede donde se reúnen para recordar de una época que marcó la vida de sus protagonistas, al ritmo de la mejor música de aquella juventud, donde no existían redes sociales. Con el recuerdo de antaño, la realidad demuestra que la vida de esos antiguos amigos ha cambiado mucho respecto a lo que esperaban (unos más que otros); pero ellos en el fondo siguen siendo los mismos.

Los Secretos en concierto

21 noviembre a las 21 horas. Tras un 2024 plagado de éxitos, Los Secretos seguirán deleitándonos a todos con sus inolvidables conciertos y las canciones que ya forman parte de la historia de nuestro país y de todas nuestras vidas. La legendaria formación actuará en el Palacio de Congresos de Mérida.

Conciertos Didácticos: «Cuarteto Ayala»

El Centro Cultural de La Antigua acogerá un concierto del ‘CUARTETO AYALA’ con su espectáculo ‘Melodías del Tiempo’, el domingo 23 de noviembre, a las 19:00 horas. Esta actividad forma parte de los ‘Conciertos Didácticos’ organizados por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura AUPEX en colaboración con la Junta de Extremadura. Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO

Gran Circo Acrobático de China

20 noviembre - 21 noviembre. Calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. No pierdas la oportunidad de ver un espectáculo único, una propuesta capaz de atraer a todos los públicos, y en especial, al más familiar.

DEPORTES

Paseo en Bicicleta por el margen del Río Guadiana

ADENEX llena de vida la ciudad de Mérida durante este mes de noviembre con un programa de actividades que invitan a disfrutar, aprender y compartir. Charlas, rutas, encuentros y propuestas culturales se darán cita para seguir cumpliendo una misión que nos acompaña desde hace más de cuatro décadas: defender, conocer y amar la naturaleza de Extremadura. Financia el Ayuntamiento de Mérida

Entre dichas actividades se encuentra el ‘Paseo en Bicicleta por el margen del Río Guadiana’ que tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, de 09:30 a 14:00 horas. Una actividad guiada por Francisco L. Castro, que propone recorrer la margen del río Guadiana en bicicleta con pequeñas paradas para la interpretación del entorno y la reflexión sobre el uso urbano de este medio de transporte sostenible. Una experiencia pensada para todos los públicos (niñas y niños acompañados de persona adulta) que combina naturaleza, movilidad y conciencia ambiental.

Masters Final Menores de Pádel

Las instalaciones del Club Deportivo Padelmerida acoge el Masters Final de Menores de Pádel del 21 al 23 de noviembre. Entrada libre.