El XX Festival de Cine Inédito de Mérida proyectará ocho películas a concurso del 20 al 29 de noviembre

El XX Festival de Cine Inédito de Mérida proyectará diez títulos cinematográficos procedentes de diferentes países que aún no se han estrenado en España, entre el 20 y el 29 de noviembre en los Cines Victoria de la ciudad.

La programación de esta edición del festival ha sido presentada este miércoles en Mérida por el director del certamen, Ángel Briz, su director de programación, David Garrido; el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, la vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, y el portavoz municipal de Mérida, Julio César Fuster.

En concreto, el XX Festival de Cine Inédito de Mérida arrancará el 20 de noviembre con la proyección de 'Little Amelie', continuará el día 21 con 'Resurrección', a la que seguirá 'Historias del buen valle' el día 22; 'Turno de guardia' el día 23; 'La Grazia' al día siguiente; 'Rebuilding' el día 25; 'Un poeta' el día 26, y 'Tres Adioses' el jueves día 27, a las que se sumará una película sorpresa de clausura.

Todas las películas se proyectarán en los cines Victoria a las 21,00 horas, y a 18,30 horas del día siguiente, a un único precio de 5 euros.

Además, la "cuota extremeña" de la programación del certamen será la proyección, el 20 de noviembre, de 'El Corto de Rubén', dirigido por José María Fernández de Vega, de Glow.

Cabe destacar además que el Festival de Cine Inédito entregará además sus Premios Miradas, que recibirán este año Nacho Vigalondo, el jueves día 20 que asistirá a la inauguración del festival, antes de proyectarse la primera película, y Gloria Fernández y Enrique Garcelán, como dos grandes colaboradores que han sido del certamen a lo largo de todos estos años.

Además, el certamen entrega dos Premios, el del Público y el del Jurado Joven, que integran siete estudiantes de Eso y Bachillerato de la ciudad, y que se darán a conocer en la Gala de clausura, que se celebrará el 29 de noviembre en el Teatro Cine María Luisa, un espectáculo con mucha y buena música.

En su intervención, el director del Festival Inédito de Cine, Ángel Briz, ha recordado que este certamen nació hace 20 años con el objetivo de se pudieran ver en Extremadura y en Mérida "las mejores y más estimulantes propuestas de cine premiadas en los más prestigiosos festivales de cine del mundo, antes de su estreno comercial en España".

Briz ha recordado que eran películas que no llegaban a las salas "por tratarse de un cine de autor de calidad y que estaba alejado de los formatos más comerciales, que eran los únicos que se exhibía aquí", y desde entonces se ha logrado crear una "conexión duradera" con los espectadores, de tal forma que "hoy el festival forma parte del calendario e identidad de la ciudad y de la región", ha dicho.

"Es algo que pertenece a la ciudad, que refleja en su programación la pluralidad de la sociedad, y que por eso han apoyado todas las instituciones desde su inicio", ha resaltado Briz, quien ha considerado que "veinte años en la vida de un festival son la prueba de que ha alcanzado madurez, prestigio y relevancia".

El director de programación, David Garrido, ha resaltado que "no hay un hilo conductor como tal, pero 20 años obligan a mirar al pasado y proyectarnos al futuro desde el presente", tras lo que ha considerado que las ocho películas a concurso de este año "tienen vínculos con las señas de identidad reconocibles del festival inédito y su propia historia de estos cuatro lustros".

Para eso, este año se cuenta con grandes autores europeos, como 'La Grazia', de Paolo Sorrentino; 'Tres Adioses', de Isabel Coixet, o 'Turno de Guardia' de Petra Biondini, así como cine español y documental con 'Historias del Buen Valle', de Jose Luis Guerin, y dos cintas de América, que son 'Rebuilding', de EE.UU. o 'Un Poeta', de Colombia, entre oros.

Por su parte, el director de la Filmoteca de Extremadura ha considerado que es "todo un aliciente" poder disfrutar de estas películas en salas "antes que nadie", tras lo que ha valorado que se exhiban en pantalla grande producciones extremeñas a las que ayudamos, como es en este caso 'El Corto de Rubén'.

Así, Antonio Gil ha animado a todo el mundo a que vaya a ver este corto al Festival Inédito, así como a "ver cine en el cine, en las salas, porque es donde mejor se disfruta", ha dicho.

Finalmente, portavoz del Gobierno local ha felicitado al cineclub "por estos veinte años" y ha agradecido su "dedicación, el compromiso y el tesón" por permitir que este festival forme parte de la "exitosa agenda cultural que tiene la ciudad de Mérida".

"Ya no hace falta irse fuera de la ciudad para ver cine de calidad, gracias a la maravillosa propuesta de este festival", ha destacado Julio César Fuster, quien ha valorado la labor de los "ojeadores" del certamen porque "luego, varias de estas películas, son premiadas en los grandes acontecimientos, como en los Oscar".

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, ha resaltado finalmente que "estas historias de otros países no las conoceríamos si no fuera por la programación del festival, y esa singularidad de ser los primeros en ver este tipo de cine" a la vez que ha agradecido el esfuerzo que hacen por "traer cine de calidad".