La Feria de Mérida contará por primera vez con una caseta para menores a partir de 14 años sin alcohol

La Feria de Mérida contará por primera vez este año con una caseta para menores a partir de 14 años donde estará prohibida la venta de alcohol.

Esta iniciativa está pensada para que los menores tengan un espacio de ocio, libre de alcohol y con actividades enfocadas a dicho público, ha avanzado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, este miércoles en rueda de prensa.

Junto a ella, se le sumarán dos más destinadas a mayores de edad ya que, en palabras de la delegada es una feria pensada en los "más jóvenes".

Asimismo, la edil ha señalado que este año han recibido un total de 89 solicitudes entre atracciones y puestos de comida, al tiempo que ha indicado que no van a faltar las casetas "asiduas" como las de 'Los Pinchos Cañas' o 'La Gallega', entre otras.

En esta línea, Aragoneses ha aseverado que el día 2 de septiembre será el Día de la Infancia y, con motivo de ello, habrá precios reducidos en las atracciones y se llevará a cabo una actuación musical.

Por su parte, el 4 de septiembre estará dedicado al Día del Mayor y, durante esta jornada, ha explicado la delegada, habrá diferentes actuaciones y degustaciones en la Caseta Municipal, mientras que el 5 de septiembre se desarrollará el Festival Autonómico 'Bonifacio Gil'.

Asimismo, Aragoneses ha señalado que la de Mérida es una feria accesible para todas las personas y por ello habrá un tramo sin ruido de 20,00 a 22,00 horas durante todos los días de la feria, excepto el 31 de agosto, donde se ampliará dicho horario hasta que finalice la obra del Festival de Teatro Clásico.

LA VENTA AMBULANTE NO SE PERMITIRÁ EN EL RECINTO FERIAL

Por otro lado, preguntada por las quejas de los vendedores ambulantes al no ser autorizados para trabajar en la feria este año, Aragoneses ha reiterado que fue una decisión aprobada por la Junta de Gobierno Local y posteriormente comunicada a dicho colectivo.

En este sentido, la delegada ha explicado que la decisión de prohibir la venta ambulante durante la feria se debe a dos cuestiones "fundamentalmente", una logística y otra de seguridad ciudadana.

Con respecto al tema logístico, ha señalado que es porque se está situando en una zona de aparcamiento, la cual es "clave" para acceder a la feria y no quieren eliminarla.

Y, con lo que respecto a la seguridad, ha incidido que es un espacio que no está "acondicionado" y no garantiza la seguridad, tanto a las personas que trabajan allí, como a las que la visitan.

Asimismo, Ana Aragoneses ha subrayado que es una decisión que el equipo de gobierno va a mantener y que no va "a dar marcha atrás".