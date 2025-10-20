Edu Soto aterrizará con su show 'Más vale solo que ciento volando Revolution' en Mérida el 24 de enero

El actor Edu Soto actuará el próximo 24 de enero de 2026 en el Teatro María Luisa de Mérida, donde presentará su espectáculo de humor improvisado 'Más vale solo que ciento volando Revolution'.

El precio de las localidades para este espectáculo, que comenzará a las 20,30 horas, es de a partir de 13 euros.

Se trata de un show "único y totalmente impredecible" que lleva la locura, la risa y el talento a "otro nivel". Monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público se combinan para devolver al directo a este artista inclasificable.

Con este espectáculo, Edu Soto consolida la trilogía "Más vale solo que ciento volando". Cantar y bailar son solo una parte de lo que te espera, ya que, como siempre, se meterá en la piel de un sinfín de personajes, que cambian en cada función.