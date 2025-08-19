Dos detenidas en Mérida por hurtar perfumes valorados en más de 1.500 euros en una tienda de Almendralejo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mérida este pasado lunes a dos mujeres de 24 y 29 años por su presunta autoría de un delito de hurto de varios perfumes en una tienda de Almendralejo y cuyo valor ascendería a 1.604 euros.

Los hechos sucedieron sobre las 17,55 horas, cuando la responsable de una perfumería sita en la calle Mártires de Almendralejo alertó, a través de una llamada a la Sala CIMACC 091, de la sustracción de varios perfumes por parte de dos mujeres.

Los agentes que acudieron al lugar se entrevistaron con la víctima, quien les relató lo que había ocurrido, facilitándoles la descripción física y de vestimenta de las supuestas autoras, además de la dirección de huida.

Los datos aportados fueron comunicados a todos los agentes en servicio, no solamente de esta localidad, sino también al resto de unidades de la Policía Nacional cercanas a la misma, dando como resultado la localización de estas dos personas por agentes de la Comisaría de Mérida.

Además consiguieron recuperar 15 de los 17 perfumes sustraídos, entregados debidamente a la víctima.

Las detenidas son dos mujeres de 24 y 29 años de edad, quienes fueron trasladadas a dependencias policiales para tramitar el correspondiente atestado.