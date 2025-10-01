Los días 4 y 5 de octubre IFEME acogerá la I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta

La delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado hoy en rueda de prensa la primera edición de la Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta, que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre en el Instituto Ferial de Mérida (IFEME), en horario ininterrumpido de 10,00 a 21,00 horas el sábado, 4 de octubre, y de 10,00 a 14,30 horas el domingo, 5 de octubre.

De este modo, Iglesias ha destacado que esta primera edición de esta feria internacional contará con “más de 150 expositores venidos de diferentes países”, que “llenarán los 3.500 metros cuadrados de IFEME con una gran variedad de objetos coleccionables como muñecas, monedas, sellos y discos”, entre otros.

La delegada de Comercio también ha resaltado el apoyo, colaboración y compromiso del ayuntamiento emeritense para “seguir potenciando IFEME como espacio de referencia para este tipo de eventos”, que contribuyen a “situar la ciudad de Mérida no solo dentro del circuito ferial nacional e internacional”, sino también “por su valor cultural”.

Además, Laura Iglesias ha animado a la ciudadanía y a las y los aficionados al coleccionismo a visitar esta feria para que se convierta “la primera edición de muchas”, además de que sea “todo un éxito de afluencia”.

A la presentación de esta primera edición de la Feria Internacional de Coleccionismo también ha asistido el director de este evento, Juan Carlos Ojeda, quien ha mostrado su deseo de que esta feria “se consolide en Mérida como referente nacional e internacional”.

Sobre esto último, Ojeda ha señalado que el objetivo de esta primera edición es “promover la cultura del coleccionismo en nuestra región”, que “ya tiene el aval”, tras varios años celebrando este evento en Villanueva de la Serena.

Esta primera edición en la que se espera “llegar a los 15.000 visitantes”, contará con dos pabellones destinados, por una parte, a la compra-venta de todo tipo de objetos coleccionables como sellos, monedas, chapas, juguetes, videojuegos, cómics, y postales, entre otros; y por otra parte, a exposiciones de diferentes temáticas que, en esta ocasión y como novedad, se podrán visitar, entre otras, las de “muñecas Nancy, barriguitas y juguetes clásicos” y la de videojuegos y cine.

Asimismo, Ojeda ha avanzado que el sábado 4 de octubre, a las 12,00 horas, se realizará “una gran quedada de coleccionistas de cromos”, además del “tradicional trueque” de objetos entre aficionados y aficionadas al coleccionismo.