El Día de Muertos de México llega a la barriada de el Prado para homenajear y fusionar culturas

El Día de los Muertos y Halloween se celebrarán conjuntamente por primera vez en Mérida, del 30 de octubre al 1 de noviembre, en el marco de una jornada de convivencia intercultural que se desarrollará en las Instalaciones Deportivas El Prado.

Este evento colaborativo entre el Ayuntamiento de Mérida, la Asociación de Mexicanos en Extremadura (EMEX) y la Asociación Vecinal El Prado de Mérida (AA.VV. El Prado) está dirigido a toda la ciudadanía emeritense y extremeña con el objetivo de visibilizar las diferentes culturas que conviven en la región.

El programa ha sido presentado este viernes por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo; el presidente de EMEX, José Reyes Muñoz Figueroa, y el presidente de AA.VV. El Prado, Gonzalo Alesón.

Entre las iniciativas formativas destaca, el 30 de octubre, el concurso de fachadas y balcones con la temática del Día de los Muertos. Además, el barrio se llenará de decoraciones alusivas a Halloween, aunque estas no participarán en el concurso. El día 31, el jurado recorrerá las fachadas inscritas para valorar sus propuestas.

Por su parte, el 1 de noviembre, de 19,00 a 19,15 horas, se llevará a cabo una concentración de participantes en las Instalaciones Deportivas El Prado, donde podrán optar por cualquiera de las dos temáticas para disfrazarse y desde allí partirá el desfile del Día de los Muertos, que será inaugurado por la Asociación Cultural de Vehículos Clásicos Ciudad de Mérida.

La agrupación abrirá el recorrido con un vehículo decorado según la temática, en el que viajarán varias personas disfrazadas de muertos, acompañando a los participantes por las calles Comarca Ribera del Tajo, Fermín Ramos, Orden de la Mesta, Avenida del Prado, Orden de los Templarios y La Antilla, hasta regresar a las instalaciones deportivas.

Posteriormente, a las 20,00 horas será el turno de los concursos de Catrinas y Catrines de maquillaje y vestuario infantil, así como un certamen de mascotas ataviadas con la temática y la entrega de premios del concurso de fachadas.

Además, se podrá ver un vídeo explicativo de la importancia del Día de Muertos para la comunidad mexicana y disfrutar de la actuación musical del grupo Mariachi Sur de Zafra.

Asimismo, durante el evento se instalará un altar mexicano "auténtico", elaborado conjuntamente por las asociaciones EMEX y AA.VV. El Prado, que estará abierto al público y en él se colocarán fotografías de familiares fallecidos como homenaje.

Además, se contará con un puesto de comida mexicana tradicional del restaurante Torti Azteca, de Almendralejo, que ofrecerá productos a precios asequibles y con un ambiente cercano de "servicio de barrio" para todo aquel que desee disfrutar de refrescos.

Igualmente, durante la jornada se venderán papeletas para cuatro sorteos: una cena para dos personas en el restaurante Doña Loren de Cáceres; una comida o cena para dos en La Malinche de Cáceres; una cesta de productos mexicanos donada por La Taquería del Sur de Badajoz y el restaurante Los Plebes de Cáceres; y otra cesta similar, ofrecida por Torti Azteca de Almendralejo.

La delegada Susana Fajardo ha destacado el trabajo realizado para "crear la red y el tejido necesario para que la actividad se lleve a cabo" y ha expresado su deseo de que el evento perdure en el tiempo para convertir la jornada en una convivencia intercultural en la que la ciudadanía pueda "disfrutar y aprender mucho".

Asimismo, ha subrayado la diferencia con la tradicional celebración del Día de Todos los Santos, señalando que ambas festividades pueden ser "compatibles", y ha recalcado que se trata de una ocasión en la que "reconocemos y recordamos a nuestros difuntos" ya que el Día de los Muertos "merece ser conocido, para avanzar en convivencia y buena vecindad".

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Mexicanos en Extremadura, José Reyes Muñoz, ha señalado que el propósito de este día es "recordar a los seres queridos que han fallecido, recibiéndolos en altares u ofrendas, con comida, bebidas, objetos personales que disfrutaban en vida".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos El Prado, Gonzalo Alesón, ha subrayado que la celebración mexicana "encaja perfectamente" con las tradiciones españolas del mismo día, al tiempo que ha invitado a la ciudadanía extremeña a disfrutar de la cultura y a visitar las decoraciones y altares.

Finalmente, Alesón ha agradecido a los restaurantes mexicanos "auténticos" que han colaborado con el evento y ha destacado su compromiso y dedicación.

La celebración del Día de los Muertos fue declarada por la Unesco en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad debido a su importancia y significado al concebir la muerte como parte del ciclo de la vida, donde las almas de los difuntos "regresan" al mundo de los vivos para "convivir" con sus familias.