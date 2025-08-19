Cuatro empresas turísticas de la ciudad y las oficinas municipales del MAM, Puerta de la Villa y Teatro Romano cuentan ya con sus distintivos de Compromiso de Calidad Turística

El delegado municipal, marco Antonio Guijarro, ha hecho entrega hoy de los distintivos de Compromiso de Calidad Turística a varias empresas de la ciudad. “Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que distingue al servicio turístico frente a la competencia”. El distintivo tiene validez bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de seguimiento.

El SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) “es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos en España, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y con el apoyo de la Federación Española de Municipios y provincias” explica Marco Antonio Guijarro.

Su principal objetivo “es ofrecer a los visitantes una experiencia de calidad homogénea en todos los prestadores de servicios turísticos”.

“Esperamos que estas distinciones contribuyan a que los diferentes servicios turísticos de la se adhieran a este Sistema de Calidad Turística impulsando a Mérida como un destino turístico sostenible de calidad y diferenciándonos de otros destinos turísticos nacionales”.

El sistema funciona a través de una metodología que involucra tanto a empresas y servicios como a las entidades públicas de un destino. Las empresas y servicios turísticos que participan voluntariamente en el programa reciben formación, asesoramiento y manuales de buenas prácticas para mejorar la calidad de su oferta. Después de un proceso de evaluación, si cumplen con los requisitos, obtienen un distintivo llamado "Compromiso de Calidad Turística".

De esta manera, el SICTED busca beneficiar a todos los implicados “ya que a los turistas les asegura que los servicios que utiliza, desde el alojamiento y la restauración hasta el transporte y las guías, cumplen con ciertos estándares de calidad”.

Además “a las empresas les permite diferenciarse de la competencia, mejorar su competitividad y participar en un proyecto de calidad a nivel nacional” y, en el destino, “fomenta una gestión de calidad permanente y ayuda a mejorar la imagen y la satisfacción de los visitantes, promoviendo la fidelización” añade Marco Antonio Guijarro.

Entre otras herramientas, cuenta con 37 manuales de buenas prácticas, uno por cada oficio. Ofrece a los servicios turísticos adheridos un plan de formación, visitas de asistencia técnica por parte de asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino y evaluaciones que contrastan la adecuación del servicio turístico a los estándares de calidad. Todo ello culmina en la obtención del distintivo Compromiso de Calidad Turística.

Los servicios turísticos que han recibido hoy su distinción han sido:

1. Apartamento La Casa de la Alcazaba. Ubicado en C/Graciano, en concreto se encuentra a pocos pasos de la Alcazaba árabe y a 800 metros de la Casa de Mitreo. Apartamento singular en pleno centro histórico.

2. Apartamentos Villas Romanas. Consta de tres edificios de Apartamentos, que ofrecen alojamientos bien situados en Mérida, justo al lado del Acueducto romano de "Los Milagros" y con poca distancia al Arco Trajano, Teatro Romano y Anfiteatro Romano.

3. Astroturismo por Extremadura. Empresa que realiza observaciones astronómicas en la que poder descubrir los fascinantes cielos extremeños al caer la noche. Una combinación perfecta entre astronomía y mitología. Apto para todas las edades

4. Mérida y más, visitas guiadas. Pilar Fuentes, Guía Oficial de Turismo por la Junta de Extremadura, realiza las visitas guiadas en castellano y portugués, de Mérida y otros destinos de Extremadura.

5. Museo Abierto de Mérida MAM, Oficina de información turística

6. Oficina de Turismo Puerta de la Villa, Oficina de información turística.

7. Oficina de Turismo Teatro Romano, Oficina de información turística.

La implementación y desarrollo del SICTED es una de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Mérida: “Mérida Arqueológica, Natural y Sostenible” Financiado por los Fondos Next GenerationEU