El consistorio abre un periodo de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto el proceso participativo de la ciudadanía en la elaboración del Plan Estratégico de Turismo con el que se pretende dar un paso decisivo hacia un turismo innovador, sostenible y centrado en las personas. Un modelo que protege el patrimonio, impulsa la economía y mejora la vida en la ciudad.

El Plan Estratégico de Turismo 2025–2030 es un documento clave que marcará la hoja de ruta del desarrollo turístico de la ciudad durante los próximos cinco años. El Plan nace con el objetivo de consolidar a Mérida como un destino patrimonial de referencia internacional, plenamente accesible, sostenible, innovador y apoyado en el uso inteligente de los datos.

Este Plan Estratégico se alinea con los principales marcos nacionales y europeos, como la Estrategia de Turismo 2030, la Agenda España Destino Turístico Inteligente (DTI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y apuesta por un modelo turístico que integra patrimonio, cultura, digitalización y comunidad local.

La iniciativa busca reforzar el papel del turismo como motor económico y social, garantizando al mismo tiempo la protección del patrimonio histórico y el equilibrio con la vida cotidiana de la ciudad.

La estrategia se estructura en torno a cinco grandes ejes -gobernanza, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad e innovación- que articulan un modelo de Destino Turístico Inteligente adaptado a las características y necesidades de Mérida.

Entre los objetivos estratégicos del Plan destacan la modernización de la gestión pública turística basada en la evidencia, la profesionalización y digitalización del tejido empresarial, la mejora de la accesibilidad universal y el impulso de experiencias turísticas de alto valor añadido.

El Plan incluye proyectos clave como la creación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), que permitirá una gestión avanzada de la información turística; la puesta en marcha de una Smart Office como centro de mando y coordinación del turismo; el desarrollo de la iniciativa “Mérida Accesible Total”, orientada a garantizar la accesibilidad universal del destino; y un Laboratorio de Innovación Turística para el diseño de nuevas experiencias culturales y tecnológicas. Asimismo, se incorporan acciones específicas en materia de sostenibilidad, movilidad responsable y gestión eficiente del patrimonio.

La hoja de ruta del Plan se desarrollará de manera progresiva entre 2025 y 2030, con un sistema de gobernanza basado en la transparencia, la participación y la evaluación continua mediante indicadores clave.

El impacto esperado se traducirá en una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, una mayor competitividad y profesionalización del sector turístico, una experiencia más innovadora y sostenible para los visitantes y un mayor retorno social del turismo para la ciudad.