Conciertos, exposiciones y conferencias en la agenda de cultura y ocio del fin de semana

EXPOSICIONES

Exposición ‘Where fireflies unfold’ de Oskar Alvarado

El Centro Cultural Santo Domingo arranca el año disfrutando de la fotografía, de la mano del Club Negativo, con la exposición WHERE FIREFLIES UNFOLD de Oskar Alvarado que nos traslada a Deleitosa, hogar de sus antepasados, para explorar la identidad y el misterio entre lo cotidiano y lo extraño.

Se puede visitar del 5 enero al 13 febrero, de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 horas, y sábados, de 10:30 a 14:00 horas.

Exposición fotográfica ‘Sin barreras’

Del 13 de enero al 13 de febrero se podrá visitar en el Centro Cultural Alcazaba la exposición fotográfica ‘Sin Barreras’ organizada por APAMEX y la Diputación de Badajoz provenientes del X Concurso de Fotografías con el mismo nombre.

El concurso «Fotografías sin barreras 2024» pretende, mediante la divulgación de imágenes positivas, mostrar la interacción entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad universal ejecutadas tanto en la provincia de Badajoz como en cualquier otro lugar de España, en el ámbito del urbanismo, la edificación y la comunicación. La muestra reúne 30 fotografías seleccionadas del concurso.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR Grandes personajes de la Antigüedad II: «Alejandría en Mauritania: El sueño imposible de Cleopatra Selene»

“Grandes personajes de la Antigüedad” es un encuentro semanal que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo. En esta segunda parte, todos los jueves de enero a mayo, a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo.

- 15 de enero Alejandría en Mauritania: El sueño imposible de Cleopatra Selene Prof. Dr. Antonio Alvar Ezquerra. Universidad de Alcalá

- 22 de enero Cornelia: una mujer en el corazón de la República Romana Prof. Dr. Enrique García Riaza. Universitat de les Illes Balears

LITERATURA

Presentación del libro ‘La dama de negro’ de Rosa Morgado

El próximo jueves 15 de enero, la Biblioteca Municipal ‘Juan Pablo Forner’ acoge la presentación de la novela ‘La Dama de Negro’, de la escritora extremeña Rosa Morgado. Se trata de una obra que se adentra en el universo del BDSM y explora las distintas facetas de la intimidad humana. Tal como escribió Gabriel García Márquez: “Todos tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta”. Esta historia se sumerge precisamente en esa tercera vida, la más oculta, donde los deseos y las pasiones toman forma.

Según la autora «una novela que desnuda lo invisible y da voz a la vida secreta que todos llevamos dentro”. Rosa Morgado, natural de Olivenza, es una mujer valiente, luchadora, comprometida con las causas sociales y defensora de la libertad individual. Nos presentará su novela erótica en la Sala de Conferencias (3º planta) del Centro Cultural Alcazaba, a las 19:30 h.

CINE

Cine Filmoteca: «Los Tortuga»

15 enero a las 20:30 h.

Título original: Los Tortuga País: España Año: 2024 Duración: 109’

Ciclo: Camino a los Goya

Dirección: Belén Funes Guion: Belén Funes, Marçal Cebrian Género: Drama Reparto: Antonia Zegers, Elvira Lara, Mamen Camacho, Pedro Romero, Lorena Aceituno

Sinopsis: Anabel tiene 18 años y vive con su madre, Delia, una taxista chilena emigrada al barrio de Collblanc hace veinte años. Estudia primero de comunicación audiovisual en la ciudad de Barcelona. Le costó mucho esfuerzo entrar en la carrera, pero ahora su futuro está a punto de cambiar. Y es que aunque Anabel todavía no lo sepa, una carta está a punto de llegar.

2025: Festival de Málaga: 3 premios: Premio Especial del Jurado, Dirección y Guion

ESPECTÁCULOS

Paz Padilla ‘El humor de mi vida’

16 enero a las 20 horas.

Pertenecemos a una sociedad que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Huimos de reflexionar o incluso hablar sobre ella y negamos por sistema su existencia por si de esta manera, logramos de alguna forma evitarla para siempre. Con esta obra basada en el libro homónimo escrito por la protagonista, Paz Padilla cuenta a través de su singular historia de amor, el trabajo personal que ha realizado para aceptar la pérdida de Antonio, el amor de su vida. Le advertimos que si está buscando una tragedia romántica, se ha equivocado de día, Romeo y Julieta se representa dentro de unas semanas. En este espectáculo se encontrará con un viaje vertiginoso por sus emociones donde predomina por encima de todo, el humor.

Laura Gallego «La última folclórica»

El 17 enero a las 20.30 horas disfrutarán de “La Última Folclórica” es un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. Laura Gallego, con su carisma y autenticidad, logra conectar con el público de todas las edades, haciendo vibrar a quienes añoran las voces de artistas como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, a la vez que capta la atención de una nueva generación. Este espectáculo destaca no solo por su calidad vocal e interpretativa, sino también por su capacidad para reavivar un género que parecía olvidado.

Las guerreras K-Pop en concierto

El 18 enero a las 12:30 y las 17 horas las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-Pop HUNTR/X, pero tienen una identidad secreta: son cazadoras de demonios. Las famosas cantantes siempre intentan proteger a la humanidad, y en especial a sus fans, de una oscura amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas. La última amenaza es una joven boyband rival llamada Saja Boys, formada por cinco demonios disfrazados con un motivo oculto. Los mayores de 12 meses deben tener su propia entrada para acceder al recinto. Dos pases: 12:30 y 17:00 horas.

Cabaret Circus

El 18 enero a las 18 horas tendrá lugar un espectáculo de circo familiar basado en números circenses ejecutados con maestría en distintas disciplinas (acrobacias aéreas, de suelo, malabarismos, contorsionismos, mástil chino, equilibrios…) con un denominador común: el CLOWN. Cuatro artistas profesionales comparten la pista de circo para convertirse en maestros de ceremonia y exhibir sus números de alto voltaje.

Público recomendado: Para todos los públicos. Entrada única: 3€ (*Descuentos del 50% aplicable a: carnet estudiante, carnet joven europeo, personas jubiladas-pensionistas, familia numerosa y personas en desempleo).

Taquilla: Días 17 y 18. Horario de mañana: de 11:00 a 13:00h. Horario de tarde: día 17 de enero de 18:30 a 20:30h; y día 18 de 16:00 h a 18:00h.