Comienzan los trabajos para la construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad por más de dos millones de euros

La empresa EULEN S.A., ha comenzado esta mañana los trabajos de construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, por un importe de de 1.999.547,17 IVA incluido. Una fecha que, según la delegada de Urbanismo es “histórica” ya que responde a una importante demanda de los vecinos y vecinas de la zona, así como “un importante compromiso adquirido por este Equipo de Gobierno”

El Hogar de Mayores de Nueva Ciudad va a ser, en un año, una realidad, financiado con fondos propios municipales que aporta 1 millón de euros, y de la Diputación de Badajoz que aporta el otro millón.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha señalado que “por fin comenzamos la obra del nuevo y ansiado hogar de mayores del Polígono Nueva Ciudad. Queremos recordar que en ese margen del río viven más de 20.000 personas y nos marcamos como objetivo prioritario de nuestra gestión en el Gobierno en que todas las personas mayores de ese margen del río tuvieran un sitio de referencia, un sitio de ocio, de esparcimiento, para poder desarrollar todas sus inquietudes y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida”.

Añade que “hoy es el día en el que entran las máquinas para hacer todos los movimientos de tierra y en un año está previsto que ya finalice esta inversión tan ansiada por este equipo de Gobierno, por esta ciudad y en la que vamos a invertir dos millones de euros”

La delegada ha querido insistir, en que este proyecto está “financiado por Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida íntegramente. La Junta de Extremadura en este caso no ha querido participar en el desarrollo de este proyecto tan importante y necesario”.

El proyecto

Una gran plaza de acceso, con un nuevo edificio de dos plantas que contará con las mejores tecnologías, eficiente y estará provisto de salas de usos múltiples que convertirán al nuevo Hogar de Mayores de Nueva Ciudad en un punto de encuentro de todas y todos los mayores de esta zona de Mérida.

Así queda definido el proyecto ganador del nuevo Hogar de Mayores de la ciudad que se ubicará junto a la parroquia de Los Milagros en Nueva Ciudad. “Vamos a crear un edificio moderno, adaptado a las necesidades de los mayores y que supondrá la consecución de una demanda histórica de las y los vecinos de Nueva Ciudad”, explica el alcalde. La empresa ganadora es ‘Arquivio’ un estudio de arquitectura de Madrid que ha conseguido alzarse con el concurso entre los 17 proyectos presentados al mismo.

El proyecto del nuevo Hogar

La empresa ‘Arquivio’, ganadora del concurso de proyectos para la construcción del Hogar ha planteado un edificio en dos alturas con una gran plaza frontal que adapta el espacio existente. “Hemos definido el edificio al final del solar generando así espacios exteriores e interiores para uso público a lo largo del año y a la vez suprimir cualquier barrera arquitectónica”, explican los ganadores del proyecto.

“La operación realizada consiste en crear una plataforma a nivel de la calle de acceso sin ningún tipo de obstáculo colocando un edificio de poca altura al fondo, liberando todo este espacio de llegada a modo de gran plaza, manteniendo un retranqueo perimetral ajardinad”, remarcan. “Llevarnos el Centro de Mayores al fondo de la parcela nos libera la línea de fachada, donde se ubicaría la futura ampliación con otro edificio lineal de unos 1.500m2 de superficie construida. Este se realizaría con una planta baja porticada, formando una plaza central junto al Hogar de Mayores manteniendo la continuidad de esta a través de los soportales.

A partir de esto, el proyecto se organiza mediante dos elementos: un volumen compacto y lineal con un gran porche cubierto y la plaza. Por último, el edificio cuenta con un pequeño sótano de acceso privado, con iluminación natural, donde se ubican las zonas de personal e instalaciones.