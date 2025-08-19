Comienza la instalación de casi 9.000 farolillos con motivo de la Feria y Fiestas de Mérida 2025

El Ayuntamiento de Mérida ha comenzado la instalación de casi 9.000 farolillos rojos, a través de la empresa extremeña Henry Iluminaciones, en lugares emblemáticos del centro histórico de Mérida como la Plaza de España, las calles Berzocana, Santa Eulalia-Puerta de la Villa y Félix Valverde Lillo, entre otras; así como los alrededores del Arco de Trajano y el recinto ferial, de cara a la Feria y Fiestas de Mérida 2025.

Cabe recordar que el encendido oficial del alumbrado tendrá lugar el próximo 31 de agosto a cargo de la directora de orquesta emeritense Pilar Vizcaíno Balsera, en la portada oficial de la feria, que se extenderá hasta el 7 de septiembre.

Además, estas fiestas incluyen en su programación diversas actividades y actuaciones musicales en distintos escenarios como la Plaza de España, que acogerá los espectáculos musicales de Vicco, Sanguijuelas del Guadiana y Cecilia Zango; así como diferentes DJs de del panorama local y extremeño y los conciertos de “A Bailar x Rumbas” y “Súper EGB”, entre otros.