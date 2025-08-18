La comedia 'Los hermanos' ofrecerá en el Festival de Mérida un vodevil sobre las distintas formas de educar

La comedia 'Los hermanos' ofrecerá en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida un vodevil sobre las diferentes formas de educar con Pepón Nieto, Eva Isanta o Cristina Medina en el reparto.

El próximo estreno del Festival de Mérida, dirigido por Chiqui Carabante y que tiene casi todas sus entradas vendidas, se representará en el Teatro Romano del 20 al 24 de agosto.

Esta adaptación de la obra de Terencio trata sobre qué tipo de educación es mejor, si una severa o rígida u otra más liberal y abierta, dos modelos encarnados por los personajes femeninos de las hermanas Demesa, interpretada por Cristina Medina, y Micciona, por Eva Isanta.

La obra, una coproducción del Festival de Mérida y GNP Producciones, ha sido presentada este lunes por parte de su elenco, junto al director del certamen, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la delegada municipal Ana Aragoneses.

REPARTO

Junto a Pepón Nieto, que hace del esclavo Siro y de una especie de narrador que ayuda al espectador a entender la historia, Eva Isanta y Cristina Medina, completan el elenco Jasio Velasco, en la piel de Ctesifonte/Sostrata; Falín Galán, como Esquino; Belén Ponce de León, como Pánfila y Josu Eguskiza, en los papeles de Geta, Sanión y Hegiona.

Por su parte, el director Chiqui Carabante ha señalado que es un honor poder participar en este festival y ha mostrado su orgullo por haber montado una compañía para tal fin y poder contar con un "grupo cohesionado" que se ayudan y ríen los unos con las cosas de los otros.

También, y sobre el argumento, Carabante ha dicho que 'Los hermanos' es una comedia sobre los modelos de educación, sobre cuál es el más adecuado y si la educación consigue cambiar a las personas o no.

En esta línea, Pepón Nieto, que con esta obra será la quinta vez que participa en el Festival de Mérida, ha señalado que es "un honor y un disfrute" cada vez que forma parte de este certamen, además de confesar que tiene "muchas ganas" de subirse al escenario y de compartir la experiencia con sus compañeros, con los que ha pasado un periodo de ensayo "muy divertido".

De igual forma, Cristina Medina ha apuntado que el director ha dado a la obra un enfoque donde está presente el clown y se ha mostrado segura de que gustará a diferentes tipos de público.

También, Belén Ponce de León ha subrayado que la compañía se ha puesto al servicio de la historia en la que se aborda la educación, las madres y los celos. "Curiosamente no hay padres en esta función", ha dicho, además de valorar la importancia y presencia de la música.

Asimismo, Jasio Velasco y Falín Galán, autores de la música original y que interpretan a los hermanos, han valorado que toda la música se ejecuta en directo durante la representación.

Finalmente, Josu Eguskiza, que interpreta a varios personajes y además forma parte del equipo de producción, ha subrayado que la obra es "muy coral. "Estamos todos en escena todo el rato y cuando no estás actuando, estás tocando un instrumento", ha dicho.

RECTA FINAL DEL FESTIVAL

Por su parte, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha señalado que con 'Los hermanos' el certamen encara su recta final, a falta de presentar 'Jasón y las furias', el que sería el último estreno.

Respecto a 'Las troyanas', que se despidió este domingo, ha sido vista por un total de 11.009 espectadores, un dato a destacar al coincidir su representación con las altas temperaturas, según ha puesto en valor la consejera de Cultura, Victoria Bazaga.

Así, Bazaga ha recalcado también que la tragedia de 'Las troyanas' da paso a la comedia de 'Los hermanos' y ha tenido palabras de afecto para los trabajadores afectados por los incendios que asolan la región.

Finalmente, la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado los datos de ocupación turística de la capital extremeña, cuyos alojamientos han estado al cien por cien, hecho al que contribuye el Festival de Mérida.