Club Iuxtanam de Piragüismo ya tiene a punto el Centro Deportivo Municipal de Piragüismo de cara a las próximas competiciones

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la delegada de urbanismo, Silvia Fernández, y el delegado de deportes, Toni Marín, han visitado hoy las instalaciones del Centro Municipal de Piragüismo, junto al Guadiana, cuya rehabilitación integral ha tenido una inversión de casi medio millón de euros.

Este centro es la sede permanente del Club Iuxtanam al que el alcalde ha expresado su agradecimiento “por el esfuerzo, el trabajo y la paciencia” y también por el “prestigio que el piragüismo tiene en Mérida gracias a ellos, que cuentan en sus filas a los olímpicos Estefanía Fernández y Juan Antonio Valle así como victorias en campeonatos nacionales e internacionales”.

“La finalización de la obra es motivo de satisfacción y una vez terminadas el propio club se encargó de acondicionar las instalaciones, y todo el material dentro del centro es propiedad de Iuxtanam” añade Antonio Rodríguez Osuna que destaca “el lugar en el que está el centro, a la orilla del río y en plena ciudad, que eso quiere decir la palabra “iuxtanam”, al lado del “Anas” y adelanta que “el Ayuntamiento seguirá colaborando en otras demandas del club para favorecer la práctica deportiva, como una mejora en los accesos”.

“Un proyecto que da respuesta a una de las principales demandas del club deportivo que, tras los éxitos obtenidos en las últimas temporadas, reclamaba la ejecución de esta actuación para la práctica del piragüismo y actividades relacionadas con el propio club” señala el alcalde.

De esta manera, “uno de los mejores clubes de la ciudad cuenta ya con unas instalaciones acordes a sus resultados, que lo hacen ser un club referente a nivel nacional”.

Por su parte, la presidenta del club Iuxtanam, Encarnación Moreno, señala que “cuentan con unos 150 deportistas de todas las edades, que compiten a nivel nacional e internacional y están desarrollando ahora la modalidad de “barcos dragón”

OBRAS DE REFORMA

Las obras de reforma integral de este centro deportivo se han ejecutado por un importe de casi medio millón de euros procedentes del Remanente Positivo de Tesorería.

La parcela tiene una superficie de 5.316 m² y se ha realizado la adecuación, reforma y ampliación del edificio del Centro Municipal de Piragüismo de Mérida, así como la mejora del cerramiento exterior y ordenación del espacio libre de parcela modificando la accesibilidad y la zona de aparcamiento. Otra de las actuaciones que se ha llevado a cabo es la ampliación del gimnasio y la mejora de la imagen exterior del edificio con el entorno próximo. Se ha construido una pérgola exterior para mejorar la transición y acceso desde el interior hacia el exterior.

El interior del Centro de Piragüismo se distribuye en un vestíbulo y el pasillo de circulación que da conexión a los diferentes espacios principales: despacho, sala de formación, gimnasio, vestuarios, baños y sala de equipamientos deportivos