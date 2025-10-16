CineBeat y el Festival Flamenco Mérida protagonizan un fin de semana con eventos sociales, deportivos, musicales, cine y teatro

El Ayuntamiento de Mérida ha elaborado una agenda cultural de cara a finales de octubre y parte de noviembre con los eventos principales y aquellos que quizás puedan no conocerse.

EVENTOS

CineBeat 2025. II Festival de Cine y Música de Mérida

Hasta el 19 de octubre se celebrará la II edición del Festival de Cine y Música de Mérida CineBeat que ha programado unos 40 conciertos en diferentes locales del centro de la ciudad.

El grueso del festival llegará el fin de semana del 17 y 18 de octubre, en el que habrá 35 conciertos, que en diez horas cada día, se realizarán conciertos de 50’ en diferentes salas del centro de la capital extremeña: Tuétano, Café Joplin, Jazz Bar, Maruja Limón, Malamadre y el antiguo Bujío, espacio reservado, como el año pasado, exclusivamente para los socios de la asociación cultural Escena Sonora.

Bulo, la banda compuesta por varios miembros de ‘Los Robe’, realizará su primer directo en el concierto inaugural el 16 de octubre en el Templo de Diana, donde también actuarán el grupo granadino Srta. Trueno Negro, del que forma parte el batería extremeño Roberto Escudero -quien se fue con Los Planetas en su última gira (Súper 8) y los cacereños Hombre Tigre, la agrupación que ganó el premio a Mejor Concierto de la edición pasada.

Se entregarán también dos trofeos que definen al festival: el de Mejor Concierto, que le dará derecho a tocar en la próxima edición en un sitio emblemático de la ciudad en el concierto inaugural, y el premio Eterna, que en este caso es el compositor emeritense José Luis Tristancho, a quien se le reconoce toda una trayectoria que va mucho más allá de su extenso currículo.

Festival Flamenco Mérida

Del 18 de octubre al 8 de noviembre, tendrá lugar la IV edición del Festival Flamenco Mérida que este año rinde homenaje a Juan Peña “El Lebrijano” y contará con 5 grandes espectáculos en el Teatro Maria Luisa Mérida:

• Sábado 18 de octubre: ‘Los Magníficos’ con 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨, 𝐋𝐚 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐠𝐨𝐧𝐚, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐡𝐚𝐥

• Sábado 25 de octubre: ‘Musical Flamenco Venta de Vargas’ con bailaores como 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐦í𝐫𝐞𝐳, 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥 𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚, entre otros muchos más

• Sábado 1 de noviembre: 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐲 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 nos traen su espectáculo ‘De Jerez a Extremadura’ junto a su artista invitado 𝐃𝐮𝐪𝐮𝐞𝐧𝐝𝐞

• Viernes 7 de noviembre: El «mano a mano» más esperado de 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐚𝐢𝐧𝐨

• Sábado 8 de noviembre: ‘Quiero Cantarte’ de 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳

XXVII Ciclo de Cine (Primer Ciclo ADICCINE)

Del 15 de septiembre al 27 de octubre. Cines Victoria (Centro Comercial El Foro, Mérida). Iniciativa conjunta del Cine Club Fórum, el Ayuntamiento de Mérida y ADICINE. (Asociación de distribuidores de cine independiente). Se proyectan películas en versión original subtitulada (VOSE) dentro del primer ciclo “Adiccine”.

Filmoteca: Mi postre favorito Jueves 16 de octubre – 20:30 h. Centro Cultural Santo Domingo (Fundación CB, Plaza de Santo Domingo, s/n, Mérida).Título original: Keyke mahboobe ma. País: Irán, Francia, Suecia, Alemania (2024). Duración: 97 min. Dirección: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha Género: drama / romance. Argumento: Mahin, una mujer de 70 años, vive sola en Teherán tras la muerte de su marido y la partida de su hija.

MÚSICA

Concierto especial Miguel Vargas – Homenaje Centenario Benito de Mérida Viernes 17 de octubre – 21:00 h.

Balcón del Hotel Ilunion Mérida Palace (Plaza de España). Concierto homenaje en el centenario del nacimiento de Benito de Mérida, a cargo del guitarrista Miguel Vargas..

Espectáculo musical “(+34) España” Viernes 17 de octubre – 20:30 h. Sala Trajano (Calle Muza, 50). SaminoDúo (Nerea Samino – clarinete, Abraham Samino – piano) y Rubén Lanchazo (actor) fusionan música, poesía y teatro. Adaptaciones de Granados y Falla con un enfoque contemporáneo. Miguel Poveda – Poema del Cante Jondo Sábado 18 de octubre – 20:00 h. Palacio de Congresos de Mérida (Avda. del Río, s/n). Interpretación musical del texto de Federico García Lorca, junto al guitarrista Jesús Guerrero. Veladas: Ghibli Tributo Domingo 19 de octubre – 18:30 h. Lugar: Teatro María Luisa. Concierto homenaje al universo del Studio Ghibli mediante un cuarteto de cuerdas.

LITERATURA

Presentación del libro “El corazón revolucionario del mundo” de Francisco Serrano Jueves 16 de octubre – 19:30 h. Centro Cultural Alcazaba (Calle John Lennon, 5). Presentación de la novela ganadora del Premio Tusquets, con intervención del autor, natural de Guareña.

OTROS EVENTOS

XII Encuentro para la Solidaridad y Participación Social Sábado 18 de octubre – de 10:00 a 14:00 h. Parque de la Argentina, Mérida. Reunión de entidades de la Plataforma del Voluntariado de Mérida para fomentar la cooperación y el tejido asociativo local. Entradas: libre. Procesión Extraordinaria 125º Aniversario Hermandad del Calvario Sábado 18 de octubre – salida a las 18:00 h. Recorrido urbano por Mérida. Procesión con los seis pasos de la Hermandad y la Entrada en Jerusalén (Cofradía Infantil).

Emerita Winner 2025 – Exposición Nacional e Internacional Canina 18 y 19 de octubre.

Instituto Ferial de Mérida (IFEME, C/ Manuel Núñez, Urbanización El Prado). Exhibición morfológica nacional e internacional de perros. Entrada libre.

TEATRO

Jack y las habichuelas mágicas. Volver a empezar Domingo 19 de octubre – 20:30 h. Sala Trajano (Calle Muza, 50). Musical familiar que actualiza el clásico cuento con humor, música y fantasía. La Granja de Zenón. En busca del arcoíris Domingo 19 de octubre – 17:00 h. Palacio de Congresos de Mérida. Espectáculo infantil con personajes de la serie “La Granja de Zenón”.

DEPORTE

IV Caminata Vía Rosa Domingo 19 de octubre – 11:00 h. Recorrido urbano (Parque de las VII Sillas, Puente Romano, Alcazaba, Templo de Diana, etc.). Asociación Club Deportivo Caminos Romanos, a beneficio de AOEX Mérida.

Circuito Aficionados de Tenis Del 17 al 19 de octubre. Complejo Polideportivo Diocles (Calle Luis Buñuel, s/n). Torneo nacional de tenis para niños y adultos de nivel iniciación e intermedio. Campeonato de Extremadura Coches RC 18 y 19 de octubre. Circuito Municipal RC (Calle Valladolid, 12, Polígono El Prado). Sexta prueba del campeonato regional de radiocontrol 1/8 TT Nitro.

EXPOSICIONES

Exposición ‘Ventanas al mundo’ de Faustino J. Romera Salas. Del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2025, la cafetería Alaudae de Mérida acoge la Exposición «Ventanas al mundo» del artista Faustino J. Romera Salas. Se trata de un recorrido por experiencias vividas en los últimos años, miradas de viajes, momentos de ocio, de diversión.

Tierra. Desde arriba, desde lejos – Ana Manso Del 2 al 31 de octubre. Centro Cultural Santo Domingo (Fundación CB). 22 lienzos de gran formato y 26 “tintas” que presentan paisajes inventados, una “tierra imaginada” vista desde arriba, fuera de los cánones tradicionales.