El Centro Cultural Alcazaba acoge el domingo el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones participantes en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano

El Centro Cultural Alcazaba acoge este domingo, a las 13 horas, el sorteo en el que se decidirá el orden de actuación de las agrupaciones adultas y juveniles en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano.

Las semifinales de la categoría adulta se celebrarán el 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa. En la primera actuarán cinco chirigotas y una comparsa, en la segunda, un coro, cuatro chirigotas y tres comparsas, y en la tercera, un coro, tres chirigotas, dos comparsas y un cuarteto.

La numeración de las agrupaciones es la siguiente:

CHIRIGOTAS ADULTAS

1 - Los Pejigueras

2 - Las Fanáticas

3 - Lokacostao

4 - La Marara

5 - Los que nunca salen.

6 - Tagorichi

7 - Las del Fresco

8 - Las Justinas

9 - Los paveras

10 - Desiguales

11 - Los Camándulas

12 - De aquí no nos mueve ni Dios

COMPARSAS

13 - Los que faltaban

14 - Las Iguales

15 - Los Cacos

16 - El Mirador

17 - Los Bandoleros

COROS (NO ENTRAN EN SORTEO)

18 - Tu Muralla

19 - Dame Veneno

CUARTETO (NO ENTRA EN SORTEO)

20- Low Cost

JUVENILES

CHIRIGOTA

21 - Un corte con plumas

22 - Ventanas con vistas al Vecino

23 - Los Patatas

COMPARSA (NO ENTRA EN SORTEO)

24 - Las del Patio

CUARTETO (NO ENTRA EN SORTEO)

25 - Los Farraguas

En la primera semifinal actuarán, antes del descanso, tres chirigotas, tras el descanso, una comparsa y dos chirigortas. La segunda semifinal la abrirá el Coro de Huelva “Dame veneno”, seguido por dos chirigotas. Tras el descanso, continuará una comparsa, una chirigota, una comparsa y una chirigota. Ya el último día, la sesión la abrirá el Coro de Sevilla “Tu muralla”, seguido de dos chirigotas. Tras el descanso, actuarán una comparsa, una chirigota y una comparsa, cerrando la sesión el Cuarteto Low Cost.

En lo que respecta a juveniles, se celebrará una única sesión el viernes 6 de febrero en el Teatro María Luisa y comenzará con la actuación de una chirigota, seguida del cuarteto y otra chirigota. Después del descanso, actuará una comparsa, cerrando la sesión una chirigota.