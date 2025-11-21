El Centro Cultural Alcazaba acoge el domingo el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones participantes en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano

El Centro Cultural Alcazaba acoge este domingo, a las 13 horas, el sorteo en el que se decidirá el orden de actuación de las agrupaciones adultas y juveniles en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano.
Las semifinales de la categoría adulta se celebrarán el 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa. En la primera actuarán cinco chirigotas y una comparsa, en la segunda, un coro, cuatro chirigotas y tres comparsas, y en la tercera, un coro, tres chirigotas, dos comparsas y un cuarteto.
La numeración de las agrupaciones es la siguiente:
CHIRIGOTAS ADULTAS
1 - Los Pejigueras
2 - Las Fanáticas
3 - Lokacostao
4 - La Marara
5 - Los que nunca salen.
6 - Tagorichi
7 - Las del Fresco
8 - Las Justinas
9 - Los paveras
10 - Desiguales
11 - Los Camándulas
12 - De aquí no nos mueve ni Dios
COMPARSAS
13 - Los que faltaban
14 - Las Iguales
15 - Los Cacos
16 - El Mirador
17 - Los Bandoleros
COROS (NO ENTRAN EN SORTEO)
18 - Tu Muralla
19 - Dame Veneno
CUARTETO (NO ENTRA EN SORTEO)
20- Low Cost
JUVENILES
CHIRIGOTA
21 - Un corte con plumas
22 - Ventanas con vistas al Vecino
23 - Los Patatas
COMPARSA (NO ENTRA EN SORTEO)
24 - Las del Patio
CUARTETO (NO ENTRA EN SORTEO)
25 - Los Farraguas
En la primera semifinal actuarán, antes del descanso, tres chirigotas, tras el descanso, una comparsa y dos chirigortas. La segunda semifinal la abrirá el Coro de Huelva “Dame veneno”, seguido por dos chirigotas. Tras el descanso, continuará una comparsa, una chirigota, una comparsa y una chirigota. Ya el último día, la sesión la abrirá el Coro de Sevilla “Tu muralla”, seguido de dos chirigotas. Tras el descanso, actuarán una comparsa, una chirigota y una comparsa, cerrando la sesión el Cuarteto Low Cost.
En lo que respecta a juveniles, se celebrará una única sesión el viernes 6 de febrero en el Teatro María Luisa y comenzará con la actuación de una chirigota, seguida del cuarteto y otra chirigota. Después del descanso, actuará una comparsa, cerrando la sesión una chirigota.