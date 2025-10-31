El censo electoral en Mérida para las autonómicas se puede consultar en el ayuntamiento o vía telemática

El censo electoral en Mérida para las autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura se puede consultar del 3 al 10 de noviembre en el ayuntamiento o vía telemática.

Así, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha firmado el decreto que establece el plazo de consulta y reclamación que será del 3 al 10 de noviembre (ambos inclusive), en horario laboral de mañana (09,00 a 14,00 horas), de lunes a viernes, en el Negociado de Estadística, explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El sistema de consulta a utilizar será informático, a través Ida_Celec, proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística a estos efectos. Además, cada consulta será individual, previa presentacion del DNI, pasaporte, permiso de conducir o tarjeta de residencia en caso de electores extranjeros.

De igual modo, si se cuenta con certificado digital o codigo pin se puede consultar su inscripción electoral vía telemática.