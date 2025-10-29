El Cementerio tendrá horario de 9 de la mañana a 20 horas, de forma ininterrumpida, en la festividad de Todos los Santos

El Ayuntamiento ha realizado un mantenimiento constante, con inversiones y mejoras anuales, en el Cementerio Municipal. “Las actividades realizadas no son solo puntuales para embellecer, sino para mejorar las infraestructuras” subraya el delegado, Marco Antonio Guijarro.

Así recuerda que en 2017 se construyeron 212 nichos nuevos a los que se añadieron 424 más en 2019. Ese año además, se adaptaron y actualizaron los aseos antiguos, incluyendo la creación de un aseo para personas con discapacidad.

En 2022 se creó la página web de consulta E-Terns, para la localización de personas fallecidas, la consulta de datos de inhumaciones y la ubicación de nichos. También incluye un listado de las personas ilustres enterradas en el cementerio de Mérida.

Ya en 2023 se volvieron a edificar 288 nichos. “A esto se añade capítulos de inversión enfocados a la introducción de riegos para el mantenimiento de las zonas verdes y la arboleda, además de la ampliación del espacio físico del cementerio” indica.

El delegado avanza que está a punto de terminar la implementación de 576 nichos nuevos que van suponer una inversión de 450.000 €.

La festividad del 1 de noviembre coincide este año con un sábado y el Cementerio tendrá un horario desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas de forma ininterrumpida. A partir del lunes, día 3 de noviembre, el nuevo horario de visitas será de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas.

El Ayuntamiento “ha preparado todos los dispositivos de seguridad, policía local y transporte público para la celebración del 1 de noviembre” indica el delegado municipal. La Policía Local de Mérida tiene preparada la organización y la infraestructura para la regulación del tráfico. Habrá reserva de aparcamiento, especialmente para personas con discapacidad, para asegurar que puedan acceder hasta la puerta.

Se recomienda el uso de transporte colectivo o compartir vehículos. Para ello existe una parada de autobús (línea F, cada hora) para la llegada al Cementerio. El puesto de flores para la festividad se encuentra ya en la entrada del Cementerio.