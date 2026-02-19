El Carnaval Romano cierra su edición de 2026 con un incremento del turismo internacional

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado que “hemos vivido un Carnaval multitudinario, diverso y seguro, en el que la ciudad se ha volcado desde el primer día”. Según ha señalado, la programación ha contado con una elevada asistencia de público en todos los actos, desde los concursos y galas hasta el gran desfile y el tradicional Entierro de la Sardina.

En este sentido, destaca la afluencia de público a la actuación de la Chirigota de “El Bizcocho” que llenó la carpa de la Plaza de España y alrededores en su actuación, como cierre de programación, el pasado Martes de Carnaval.

Aumento del turismo internacional

En el ámbito turístico, los datos registrados en las Oficinas de Turismo durante los días 13 al 17 de febrero reflejan la atención a 3.035 visitantes, de los cuales 2.261 fueron nacionales (74,50%) y 774 internacionales (25,50%).

Una cifra de la que se extrae que se ha producido un incremento del turismo internacional, que pasa de 718 visitantes en 2025 a 774 en 2026, consolidando una tendencia al alza en la proyección exterior del Carnaval.

“Es especialmente significativo que, pese a las inclemencias meteorológicas, haya crecido el número de turistas internacionales. Eso demuestra que el Carnaval Romano trasciende nuestras fronteras y despierta cada vez mayor interés fuera de España”, ha subrayado Ana Aragoneses.

En cuanto a procedencias, entre los visitantes nacionales destacan Andalucía (23,71%), Castilla y León (23,79%) y Madrid (18,89%). En el ámbito internacional, el mayor volumen corresponde a Portugal (55,81%), seguido de Estados Unidos (8,01%) y Brasil (6,20%), lo que evidencia la fuerte conexión con el país vecino y la creciente llegada de visitantes de América.

La delegada ha incidido en que “el Carnaval no solo es una fiesta de identidad y participación ciudadana, sino también un potente motor de promoción turística y dinamización económica para la ciudad”. En este sentido, ha señalado que la ocupación hotelera ha registrado niveles muy elevados durante los días centrales y que la hostelería ha experimentado una intensa actividad.

Organización, seguridad y calidad artística

En materia de seguridad y organización, Aragoneses ha resaltado que los dispositivos especiales han funcionado correctamente, permitiendo que todas las actividades se desarrollaran con normalidad y sin incidentes reseñables. Asimismo, ha puesto en valor las medidas de accesibilidad implementadas para garantizar que todas las personas pudieran disfrutar de los eventos.

La delegada de Festejos ha tenido palabras de reconocimiento para las agrupaciones participantes “el nivel artístico y creativo ha sido altísimo. Cada año se superan y eso hace que nuestro Carnaval siga creciendo en calidad y prestigio”.

Finalmente, Ana Aragoneses ha asegurado que desde el Ayuntamiento ya se comienza a trabajar en la próxima edición “tomamos nota de todo lo vivido estos días para seguir mejorando. El Carnaval Romano es una seña de identidad de Mérida y vamos a seguir cuidándolo y potenciándolo”.

Con este balance, el Carnaval Romano 2026 se despide dejando imágenes de color, música y convivencia que, una vez más, han llenado las calles de Mérida de alegría, dinamismo económico y proyección internacional.