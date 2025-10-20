Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz ha atendido a 355 personas sin hogar en lo que va de año

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha atendido en lo que va de año a 355 personas en situación de sin hogar a través de los diferentes recursos con los que cuenta la institución de la diócesis.

Asimismo, durante este año, 213 personas han sido acogidas por los centros de mínima exigencia de Mérida y Badajoz. Además, 131 personas han sido acompañadas en el Centro de Atención Integral 'Padre Cristóbal' en la capital extremeña.

Por otra parte, desde el Programa de Vivienda de la institución, se han acogido a 94 personas.

Más allá de las cifras, se trata de rostros e historias concretas que Cáritas quiere poner en el centro con la campaña 'Nadie Sin Hogar' 2025, que este año se presenta con el lema 'Sin hogar, pero con sueños'.

"Nadie debería ver vulnerado su derecho a una vivienda, a un trabajo decente o a la salud. Por eso, nuestra campaña es una llamada a mirar de cerca, a implicarnos como sociedad y a construir juntos comunidad", ha explicado este lunes en rueda de prensa en Mérida el director del Centro Padre Cristóbal de la capital autonómica, David Tobaja.

Así, Cáritas recuerda que el derecho a una vivienda digna, a la salud y la protección social están recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, y por eso reclama políticas públicas que hagan efectivo este compromiso.

ACTOS

Como actividades previstas, durante este martes y miércoles, días 21 y 22, se instalarán mesas informativas en Badajoz, concretamente en el campus universitario, el centro comercial El Faro, la Plaza de España y la avenida de Huelva, en horarios de mañana y tarde.

En el caso de Mérida, las mesas estarán ubicadas en la calle Santa Eulalia, durante la mañana, informa en nota de prensa Cáritas Diocesana.

El jueves día 23, a las 18,00 horas, tendrá lugar el acto central de calle bajo el lema 'Derribar muros con derechos', en la Plaza de Conquistadores de Badajoz, un gesto simbólico que pretende alertar sobre las barreras que impiden acceder a una vivienda digna y a derechos fundamentales.

La programación culminará el domingo 26 de octubre, Día de las Personas Sin Hogar, con una Eucaristía en la Catedral de Badajoz a las 12,00 horas, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y, también, el mismo día, a las 12,00 horas en la Concatedral de Santa María de Mérida, la cual estará presidida por Antonio Becerra.