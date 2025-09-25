CAMINATA SOLIDARIA

La IV Caminata Vía Rosa recorrerá la ciudad el 19 de octubre en una cita deportiva para recaudar fondos para AOEX

El recorrido, que comenzará a las 11 horas, será accesible para todas las edades y contará con salida desde el Circo Romano y llegada al Parque de las Siete Sillas

ondacero.es

Mérida |

La IV Caminata Vía Rosa recorrerá la ciudad el 19 de octubre en una cita deportiva para recaudar fondos para AOEX
La IV Caminata Vía Rosa recorrerá la ciudad el 19 de octubre en una cita deportiva para recaudar fondos para AOEX | Ayuntamiento de Mérida

La IV Caminata Vía Rosa se celebrará en Mérida el próximo 19 de octubre de 2025, “con el objetivo de visibilizar la problemática de las enfermedades oncológicas y apoyar la labor de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), destinataria de los fondos recaudados a través de las inscripciones” explica en la presentación de esta actividad deportiva y solidaria el delegado de deportes, Toni Marín.

“Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la IV Caminata Vía Rosa el próximo 19 de octubre de 2026; será una jornada de encuentro, visibilidad y solidaridad ya que caminar por Mérida en esta fecha será también caminar por la salud y por la vida”, añade el delegado municipal.

“La Caminata Vía Rosa cumple este año su cuarta edición, consolidándose como una cita ineludible en la ciudad de Mérida; no se trata solo de caminar, sino de caminar juntos, uniendo fuerzas para sensibilizar sobre el cáncer, apoyar a quienes lo padecen y acompañar a sus familias” afirma José Luis Rodríguez, presidente de la asociación Caminos Romanos, que colabora en la organización del evento.

El recorrido, que comenzará a las 11 horas, será accesible para todas las edades y contará con salida desde el Circo Romano y llegada al Parque de las Siete Sillas. “A lo largo del itinerario, se unirán familias, amigos, asociaciones y ciudadanos, todos vistiendo el color rosa como símbolo de lucha, esperanza y unión” explica.

Por su parte, la presidenta de AOEX en Mérida, Amalia Franco, subraya que “desde la Asociación Oncológica Extremeña queremos agradecer profundamente a la ciudad de Mérida, al Ayuntamiento y a la organización de la Caminata por hacer posible este evento; gracias a la solidaridad de los ciudadanos, podemos seguir ofreciendo apoyo psicológico, social y sanitario a las personas que luchan contra el cáncer y a sus familias. Cada paso que se dé en esta caminata será un paso a favor de la vida y de la esperanza”.

El recorrido, de algo menos de cuatro kilómetros, de la Caminata Vía Rosa comenzará en el Circo Romano y recorrerá buena parte del centro de la ciudad hasta llegar al parque de las VII Sillas donde habrá una fiesta de convivencia para todos los participantes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer