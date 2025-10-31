La Basílica de Santa Eulalia estará abierta el 10 de diciembre con motivo del día de la patrona de la ciudad

La excavación arqueológica de la Basílica de Santa Eulalia abrirá sus puertas al público previsiblemente el 10 de diciembre, festividad de la patrona de Mérida, tras una inversión del consorcio emeritense de 90.000 euros en obras de musealización y adaptación a las nuevas tendencias y experiencias para visitantes, que todavía siguen en marcha.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, junto al director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, y la arqueóloga del Departamento de Adecuación Museográfica, Rocío Ayerbe, han explicado que las intervenciones han ido enfocadas a que un lugar histórico pueda complementar la oferta arqueológica de la ciudad.

La arqueóloga ha subrayado que en las obras se han incluido adecuaciones del espacio para dar sensación de volumen, amplitud y claridad a los restos, la incorporación de panelería y la colocación de cuatro piezas arqueológicas en los pilares que aparecieron durante las excavaciones.

"Le llamamos cripta arqueológica porque tenía esa sensación de cueva, pero realmente es una excavación arqueológica muy importante que está debajo de la iglesia, pero es una más como las que hay en Mérida donde se muestra la evolución de los más de 2.000 años de historia que tiene la ciudad", ha recalcado Ayarbe.

A su juicio, la excavación arqueológica "les dijo a los emeritenses que Santa Eulalia era una realidad" y que había sido la cuna del cristianismo en la ciudad, un lugar de peregrinaje para toda la cristiandad europea hasta prácticamente el siglo IX.

En ella se muestra la diacronía del espacio, donde se resalta, a través de la iluminación y panelería, la importancia del Martirium, sitio donde Santa Eulalia se enterró y se piensa que hubieran estado los restos desde el siglo IV.

Así, en la localización, se encuentra la evolución desde las primeras casas de época romana que estaban fuera de la muralla y, una "gran área funeraria" al rededor del edificio situado en la cabecera de la iglesia, que se data a partir del martirio de la santa.

De igual manera, se encuentran los restos de la Basílica Paleocristiana del siglo V, "un elemento fundamental y vertebrador en la historia de la ciudad a partir de esta época".

Por su parte, Palma ha explicado que el centro de interpretación se inauguró en el siglo XIX, un momento muy importante para la Extremadura patrimonial y arqueológica de la época, por lo que necesitaba un proyecto de actualización que sea la sala de entrada a la excavación y así permita al visitante interpelar a los restos directamente, entenderlos cognitivamente e interactuar con ellos.