Bares y Restaurantes de Mérida valoran el "éxito de participación y dinamización" de la feria en el centro

La Asociación de Bares, Cafeterías y Restauración de Mérida (Abacare) ha desetacado que el modelo de la Feria de Mérida en el centro "se ha consolidado", y ha demostrado ser "un éxito, tanto en participación ciudadana como en dinamización económica".

De esta forma valora Abacare, a través de nota de prensa, el desarrollo de la Feria de Mérida 2025, que ha llenado las calles del centro de la ciudad, con un "ambiente alegre y cercano, que ha permitido disfrutar de la feria en el centro de Mérida", lo cual es "precisamente lo que da sentido a unas fiestas: que la gente salga, comparta y disfrute junta".

Además, ha resaltado la "gran acogida" que han tenido los conciertos en la Plaza de España, que han sido "uno de los elementos que más han dinamizado esta edición", con una asistencia "masiva" a estas actuaciones, que han creado "un ambiente festivo que se ha extendido a bares, terrazas y restaurantes".

Este modelo convierte la feria en "un espacio abierto y participativo, donde la música y la convivencia son protagonistas", señala Abacare.

Así, añade esta asociación que el formato de feria en el centro ha generado una "actividad muy positiva" para la hostelería local, que ha visto "cómo la afluencia de público se traducía en dinamismo y movimiento en los establecimientos", lo cual "supone empleo, actividad económica y proyección " para la capital extremeña.

Finalmente, destaca Abacare que este modelo "facilita la participación de diferentes públicos y no limita la fiesta a un solo espacio", tras lo que resalta que "al celebrarse en el centro, la feria se integra en la vida de Mérida y resulta más accesible para emeritenses y visitantes".