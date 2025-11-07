El Ayuntamiento trabaja en el III Plan de Inclusión de la ciudad de Mérida con el que se pretende una ciudad más accesible, igualitaria e inclusiva

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión, ya se encuentra trabajando en la elaboración del III Plan de Inclusión de la ciudad de Mérida tras el balance positivo del II Plan que ha supuesto un avance significativo en la promoción de una ciudad más accesible, igualitaria e inclusiva, que responde a las necesidades reales de las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

La delegada, Susana Fajardo, ha destacado que “para conseguir nuestros objetivos ya era necesario realizar esa valoración del segundo plan de inclusión y seguir trabajando en las medidas que contendrá el tercer plan de inclusión, que va a seguir una misma línea de trabajo”.

En este sentido, Fajardo señala que “vamos a tener como pilares los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a tener como pilar la legislación y los derechos de las personas con discapacidad a través de esa convención de obligado cumplimiento y vamos a seguir trabajando en la línea transversal en la que todas las delegaciones del Ayuntamiento van a tener medidas que se pueden medir y además medidas que se pueden llevar a cabo para seguir consiguiendo que Mérida sea una ciudad para todas las personas, para seguir avanzando en accesibilidad y para seguir siendo reconocidos, ya no solamente por los premios que hemos venido consiguiendo, sino además con este último reconocimiento de la ciudad de la infancia con el premio de la OTAEX”.

En el balance se recoge que de un total de 98 medidas previstas, se han cumplimentado 65. Este resultado pone de manifiesto un progreso notable y constante, reflejando el compromiso y esfuerzo invertidos hasta el momento.

Unos esfuerzos que han sido reconocidos más allá del ámbito local, “colocando a Mérida como un referente destacado en materia de inclusión y accesibilidad”. La designación de la ciudad como finalista en la fase nacional del Premio Ciudad Europea Accesible 2023 supone un reconocimiento a la excelencia y la innovación en las políticas municipales para eliminar barreras y promover entornos adaptados para todas las personas, independientemente de sus capacidades.

“Este reconocimiento – señala Fajardo - impulsa a Mérida a continuar liderando con determinación la creación de espacios públicos inclusivos y servicios accesibles, alineados con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”.

Así mismo, la concesión del “Premio Reina Letizia” sitúa a Mérida en la vanguardia de la accesibilidad en toda la región de Extremadura, destacando el compromiso institucional y la efectividad de las acciones desarrolladas para garantizar el derecho a la autonomía personal y a la participación social de todas las personas. Este galardón es un testimonio del liderazgo del Ayuntamiento en la implementación de medidas que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva.

Los resultados obtenidos y la experiencia adquirida con este plan ofrecen una base sólida para la planificación y ejecución de futuras ediciones, que deben continuar profundizando en la eliminación de barreras, la sensibilización social y el fortalecimiento de redes de apoyo. Se plantea la necesidad de integrar nuevas tecnologías, fomentar la formación continua del personal público y seguir involucrando a la comunidad y a las organizaciones especializadas, para asegurar que la inclusión sea un eje prioritario y permanente en el desarrollo urbano y social de Mérida.

En definitiva, “Mérida avanza con paso firme hacia un modelo de ciudad inclusiva que valora la diversidad como una riqueza y un motor de progreso social. La consolidación de una cultura inclusiva permitirá garantizar que todas las personas, sin excepción, puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la vida de la ciudad, sentando las bases para un futuro más equitativo, humano y sostenible”.

Este plan surgió como continuidad del I Plan de Inclusión, cuya vigencia se extendió hasta 2019, y fue diseñado con el propósito de reforzar y ampliar las políticas públicas locales dirigidas a las personas con discapacidad, respondiendo tanto a las necesidades detectadas en la evaluación anterior como a los compromisos normativos y éticos asumidos por el municipio en materia de derechos humanos, inclusión y accesibilidad universal.

En resumen, el alcance del plan ha sido territorialmente amplio, institucionalmente transversal y socialmente inclusivo, con el objetivo de garantizar que ninguna persona quede fuera de la vida social, económica, cultural y política de Mérida por motivo de su discapacidad.