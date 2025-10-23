El ayuntamiento otorga subvenciones para los Proyectos de Asistencia Personal y Vida Independiente

La Junta Local de Gobierno ha resuelto las subvenciones para proyectos de Asistencia Personal y Vida Independiente para la Asociación de Esclerosis Múltiple y Plena Inclusión Mérida, con un importe de 12. 500 euros y 3.500 euros para Feafes Clama, que financiará la totalidad de su proyecto.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, señala que se trata “de tres proyectos maravillosos que van a encontrar en estas subvenciones de vida independiente un empujón para poder seguir desarrollando su labor y para seguir afrontando y dando pasos en el cambio de modelo, abandonar el modelo clínico y de personas que no deciden, por un modelo que va encaminado a que las personas puedan decidir y puedan seguir manteniendo sus capacidades y desarrollando su vida de la forma más independiente posible”.

Fajardo destaca que esto viene a complementar el trabajo que venimos realizando desde hace ya desde el 2015 promoviendo y haciendo que la vida de las personas sea más fácil y que desde el Ayuntamiento de Mérida vamos a seguir trabajando en esa línea”.

En este año se ha ampliado una línea más. “En años anteriores teníamos una única línea con 25.000 € para Proyectos de Vida Independiente, este año ampliamos una segunda línea también dotada con 25.000 € para proyectos que tengan que ver con la figura de la asistencia personal”.

Ha explicado que la asistencia personal “es una figura que recoge la ley de dependencia nacional, pero que en Extremadura no está desarrollada y desde el Ayuntamiento de Mérida queremos promover que todas las entidades que tienen esa inquietud por poner poner en marcha proyectos pilotos vinculados con la asistencia personal puedan tener ese empuje y esa colaboración del Ayuntamiento para poder ponerlos en marcha”.

Una de las diferencias fundamentales entre las dos líneas es que los Proyectos de Vida Independiente trabajan por la autonomía de las personas con discapacidad, para ayudarles a moverse por el mundo de forma más autónoma y abarca absolutamente todo el ámbito de la vida, mientras que los proyectos que tienen que ver con la asistencia personal, son proyectos individuales, el asistente personal se dedica única y exclusivamente y a las necesidades de una persona en concreto.

Señala Fajardo que, con esto además “cumplimos un compromiso de nuestro programa electoral que venía a ampliar esta línea de subvenciones”, incidiendo en que el ayuntamiento quiere prestar su ayuda con 50.000 €. Solo con este programa de subvenciones y con el programa de ocio “Yo También”, el Ayuntamiento de Mérida ha invertido en mejorar la vida de las personas con discapacidad, más de 63.000€, más de la mitad de lo que la Junta de Extremadura proponía por el Programa Respiro”.