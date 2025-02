El Ayuntamiento de Mérida vuelve a lanzar, con motivo del Carnaval, la campaña “Disfrázate en Igualdad” y “Conmigo no cuentes Festival”

La delegada de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, y de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado las iniciativas que, en materia de Igualdad, se van a llevar a cabo con motivo de la celebración del Carnaval Romano.

En primer lugar, ha dado a conocer la campaña “Disfrázate en Igualdad” “que ya venimos trabajando desde hace muchos años con diferentes carteles y mensajes cartelería, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y a las familias el que los disfraces deben ser flexibles y creativos y romper con los estereotipos asignados a mujeres y hombres, a niños y niñas y adaptarlos a su edad.

Para ello, se ha remitido, en el día de hoy, a todos los centros escolares y a las AMPAS también un escrito con un cartel, donde se hacen una serie de recomendaciones a este respecto. Aragoneses ha señalado que “la campaña es clara, es una niña disfrazada de superheroína, portando una pancarta que dice por unos disfraces que sean igualitarios, libres, respetuosos y creativos”.

Frente a este mensaje se incluye, por otro lado, que no sean sexistas, hipersexualizados, impuestos y estereotipados. Con esa línea queremos seguir trabajando. “El objetivo es acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres que todavía persisten en nuestra sociedad y en esta línea pues nuestra tarea es sensibilizar y prevenir”.

Por otro lado, la delegada ha recordado que “En Carnaval no todo vale, hilando con la campaña que venimos trabajando en periodos festivos libres de agresiones sexistas que ya lanzamos en la edición de Navidades. La campaña "Conmigo No cuentes Festival", donde se señalan diferentes formas de violencia machista, pero sí es cierto que me ha centrado en la violencia sexual. relacionada sobre todo con el ocio nocturno y los periodos festivos”.

Ha señalado Aragoneses que en el Carnaval se pretende insistir en esta tarea. Para ello el lema es “actúa, respeta, cuida, no seas cómplice. Y lo que se pretende es que la cultura de la violación no sea cabeza de cartel en ninguna de las fiestas que proponemos desde el Ayuntamiento. Así que que todos y todas disfrutemos de la misma manera”.

Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre las violencias hacia las mujeres, centradas en la violencia sexual, en contextos de ocio y sobre todo promoviendo “relaciones respetuosas entre jóvenes y adolescentes, donde además, como decíamos, el consentimiento y el respeto sean los valores fundamentales en esta fiesta”.

Por otro lado, el sábado de Carnaval “habrá punto violeta en la plaza de España con diferentes materiales que se han elaborado también para para estos días, trabajando siempre en esa en esa línea, en todas las festividades que vayamos organizando”.

Por último, la delegada ha presentado el Encuentro de Mujeres Carnavaleras que organizado por el Ayuntamiento de Mérida, se celebrará el domingo 2 de marzo a las 13,30 horas Un encuentro que fue propiciado en su primera edición por la Chirigota femenina “Las Justinas” y que, en esta ocasión, llega a su segunda edición. Aragoneses ha indicado que desde el Ayuntamiento “queríamos que se vaya consolidando en la programación del Carnaval”.

Al mismo tiempo, ha recordado que coincide “casi en tiempo real con la conmemoración del 8 de marzo, o sea, que este año este encuentro tiene mayor importancia por como por cuando se va a celebrar, que es justamente en marzo”.

“Sabemos que la conciliación todavía nos cuesta y creíamos que era importante seguir visibilizando el trabajo que hacen esas agrupaciones de mujeres carnavaleras” ha señalado.

Como novedad de este segundo encuentro se celebrará el I Concurso de Coplas por la Igualdad en el que se pueden inscribir todas las agrupaciones “para que entre todas y todos transmitamos a través de la música y de las letras mensajes de igualdad y de reivindicación”, ha destacado.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de febrero, y se establecen tres premios de 300 ,200 y 100 euros respectivamente.

Jessica Palacios, componente de la Chirigota Las Justinas, ha manifestado que “tuvimos esta iniciativa porque desde Las Justinas nos sentimos muy identificadas porque somos todas mujeres, madres y llevamos mucho tiempo en el Carnaval. Era algo que lo venía pidiendo todas las agrupaciones y que sentíamos que cada vez había más niñas y más mujeres que e queríamos ese papel que tenemos día a día, que salimos de nuestras casas a las 10 de la noche, a las 11, para seguir trabajando igual que el hombre y parece que no que no se ve ese esfuerzo de más que hacemos”.

“Somos muchas las que nos sentimos identificadas y queremos que en el Carnaval también bien sea ese punto de identificación para que se vea el hombre y la mujer en el mismo nivel o al mismo en el mismo papel” ha concluido.