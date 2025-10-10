El Ayuntamiento de Mérida presenta el programa de actividades infantiles que se desarrollarán los meses de octubre, noviembre y diciembre

La delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha presentado este viernes el programa de actividades infantiles del Ayuntamiento de Mérida para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que se desarrollarán en el Centro de Ocio Joven El Economato.

Durante su intervención, Laura Iglesias ha explicado que la oferta de estos “talleres inclusivos de educación no formal”, que están dirigidos al público infantil de entre 4 y 12 años, responde al “compromiso de este equipo de gobierno con ofrecer alternativas de ocio saludable y mantener una agenda estable de actividades en nuestra ciudad para los más pequeños y pequeñas”.

En este sentido, ha destacado que “estos talleres versan sobre la educación en valores de una forma lúdica y divertida, teniendo también en cuenta festividades como Halloween”.

Cabe destacar que el desarrollo de las diferentes actividades se llevarán a cabo todos los viernes y, de manera puntual, también algunos sábados, a través de dos turnos con una oferta de 15 plazas cada uno, de las que un 10 por ciento estarán reservadas para personas con discapacidad. El primer turno, programado a las 16,30 horas, estará dirigido a las y los menores con edades comprendidas entre 4 y 7 años; mientras que el segundo turno, a partir de las 18,30 horas, estará destinado a las y los menores de entre 8 y 12 años.

En cuanto al acceso a las diferentes actividades, la delegada de Juventud ha avanzado que el formulario de inscripción estará disponible en el siguiente enlace web hasta el próximo 15 de octubre: https://merida.es/talleres-infantiles-economato/. En el caso de que se supere el número de inscritos en los diferentes talleres, se realizará un sorteo público el día 16 de octubre.

Los talleres que se llevarán a cabo son los siguientes:

17 octubre. Taller de Slime

18 octubre. Taller de Música

24 octubre. Taller de Experimentos

31 octubre. Celebración de Halloween

7 noviembre. Taller de Papiroflexia y Globoflexia

8 noviembre. Taller de Arcilla

14 noviembre. Taller de Teatro

21 noviembre. Taller de Arte

22 noviembre. Taller "Recicla Divertido"

28 noviembre. Taller de Naturaleza