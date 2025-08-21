El Ayuntamiento de Mérida licita la renovación del parque móvil y de la maquinaria municipal por más de dos millones

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado, por un importe de más de dos millones de euros, la renovación del parque móvil y de la maquinaria municipal destinada a todas las delegaciones.

Una actuación que abarca desde fregadoras, camiones de distinto tonelaje, elevadoras, vehículos de policía, vehículos para el traslado de trabajadores y trabajadoras, de materiales y herramientas, barredoras, retroexcavadoras y portaféretros, entre otros materiales.

Tal y como ha señalado la delegada municipal de Parque de Obras, Susana Fajardo, la renovación del parque móvil y de la maquinaria municipal estará destinada a la sustitución de los vehículos existentes que, por su antigüedad necesitaban una renovación", así como a completar la dotación municipal, con el objetivo de que los empleados públicos puedan llevar a cabo su trabajo de forma "más cómoda, eficiente, eficaz y con todas las garantías" mejorando, de forma directa, el servicio público que desde el Ayuntamiento de Mérida se presta a la ciudadanía.

Por último, Fajardo ha resaltado que con la financiación, a través del remanente líquido de tesorería, fruto de la "eficiente gestión" del equipo de gobierno local, esta inversión permite modernizar la dotación de vehículos y maquinaria municipal, indica en nota de prensa el consistorio.