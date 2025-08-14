El Ayuntamiento de Mérida licita por 116.500 euros la tecnificación y modernización de la Emisora Municipal

El Perfil del Contratante y la Plataforma de Contrataciones del Estado ya recogen la licitación para la tecnificación y modernización de la Emisora de Mérida, 'Radio Forum', por un importe de 116.500 euros IVA Incluido, procedentes del remanente positivo de Tesorería 2024, con plazo de presentación de ofertas, hasta el 1 de septiembre.

La tecnificación incluye la reforma total del control de la emisora con nuevo mezclador digital, y equipos auxiliares, mobiliario tanto para el control y el locutorio, microfonía, nuevos equipos de sonido, informatización de la emisora, así como un sistema visual radio con cámaras y equipos.

La delegada de Contrataciones, Silvia Fernández, ha señalado que esta actuación se va a llevar a cabo, porque entienden la comunicación pública como "un pilar fundamental de la democracia local, la participación ciudadana y la transparencia institucional".

En este contexto, la emisora municipal Radio Forum "desde siempre ha constituido una herramienta clave al servicio de la ciudadanía, un espacio de información, expresión y cohesión social que debe estar alineado con los estándares tecnológicos y comunicativos del siglo XXI", expone el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

En este sentido, Fernández ha explicado que los equipos técnicos de la emisora no han sido renovados desde hace años, lo que ha generado un "deterioro progresivo" de sus condiciones operativas.

Así como, continuas averías derivadas del desgaste por el uso y el paso del tiempo, han provocado la imposibilidad de adaptarse a los nuevos entornos digitales y multicanal, comprometiendo "seriamente" la capacidad de la emisora para prestar "un servicio público de calidad", ha aseverado.

A todo ello, hay que sumar la "obsolescencia" tecnológica, "que impide acceder a recursos informativos actualizados, limita la producción y emisión de contenidos, y dificulta tanto la labor diaria del equipo profesional, como la interacción directa con la ciudadanía", ha añadido Fernández.

En un contexto en el que los canales de comunicación han evolucionado hacia entornos digitales, interactivos y multiplataforma, la edil ha señalado que es, "responsabilidad de los poderes públicos garantizar que sus medios de comunicación públicos, estén a la altura de las exigencias sociales, técnicas y éticas del presente".

Por este motivo, la digitalización y modernización de Radio Forum, "no es solo una cuestión de eficiencia técnica, es una apuesta decidida por una ciudad más conectada, más informada y participativa", ha subrayado la delegada.

Con esta tecnificación, ha aseverado se "respalda" la labor de las personas profesionales y personas colaboradoras que desde lo público, "sostienen" día a día un medio al servicio del interés general. Y, sobre todo, supone invertir en un modelo de ciudad que, "apuesta por la innovación, la cultura y la comunicación, como ejes de cohesión social".

Otro de los objetivos a corto plazo, es recuperar la Emisora Municipal como espacio, en el que los emeritenses puedan desarrollar sus iniciativas radiofónicas como en sus inicios. Así como, que sirva de espacio de prácticas para los estudiantes universitarios, o de Formación Profesional que lo deseen.